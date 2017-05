Hegerberg til topps i prestisjetung BBC-kåring

Vinneren av den årlige og høythengende prisen er stemt fram av fotballfans fra hele verden. Det er tredje gang prisen deles ut.

– Det er en stor ære å vinne med så mange store fotballspillere på listen over nominerte. Dette gir et løft, en god følelse og mye selvtillit etter alt arbeidet jeg har lagt ned på trening hver dag, sier Hegerberg.

– Dette føles spesielt med tanke på at mennesker fra så forskjellige kulturer og land har stemt fram vinneren av dette trofeet. Det er en kjempemotivasjon i seg selv, tilføyer den norske Lyon-stjernen.

Vinneren av prisen ble avslørt direkte på BBC tirsdag. Trofeet ble tildelt Hegerberg av storesøster Andrine, som selv er fotballproff og spiller for engelske Birmingham.

Gode rollemodeller

I seiersintervjuet er Hegerberg klar på at kvinnefotballen er i vekst på verdensbasis.

– Jeg synes kvinnefotballen vokser seg stadig større. Den har tatt voldsomme steg på ti år, og det er opp til oss å sørge for at utviklingen fortsetter. Nivået er bra, men er det opp til oss å være gode rollemodeller for framtidige generasjoner, sier hun.

I tirsdagens BBC-kåring henviste hun brasilianske Marta, som i øyeblikket spiller for amerikanske Orlando Pride, til annenplass. Canadiske Christine Sinclair ble nummer tre.

Deretter fulgte tyske Melanie Behringer og svenske Hedvig Lindahl.

Stor suksess

Skotske Kim Little og nigerianske Asisat Oshoala fikk prisen de to første årene den ble delt ut.

Ada Hegerberg bidro sterkt til at Lyon tok tre trofeer, inkludert seier i mesterligaen, forrige sesong. Denne sesongen har suksessen fortsatt. Nylig ble laget seriemester på ny, og for to uker siden avgjorde Hegerberg også den hjemlige cupfinalen til Lyons fordel.

Torsdag avsluttes sesongen som for ett år siden med mesterligafinale. Motstander der er Paris Saint-Germain. Kampen spilles i Cardiff.

Hegerberg ble også toppscorer i den franske ligaen denne sesongen. Den tittelen delte hun med lagvenninnen Eugenie Le Sommer. Fasiten ble 20 fulltreffere.

