Tennis: Tittelforsvareren slapp med skrekken

Kontaveit, rangert som nummer 53 i verden, ga tittelforsvareren store problemer i den franske hovedstaden onsdag. Det første settet endte overraskende 7-6 i den estlandske jentas favør etter 7-4-seier i tiebreaket.

I sett nummer to våknet imidlertid Muguruza og slo tilbake med 6-4, og i det tredje og avgjørende settet hadde den spanske favoritten noe nær full kontroll. Sifrene ble til slutt 6-2.

Muguruza møter kasakhstanske Julija Putintseva, seedet som nummer 27, i tredje runde.

Kvitova-exit

Tsjekkiske Petra Kvitová er tilbake på tennisbanen etter knivangrepet som påførte henne skader i hånden i fjor. Onsdag var imidlertid comebacket i Paris over. Bethanie Mattek-Sands ble for sterk i 2. runde. Sifrene ble 7-6 (7-5), 7-6 (7-5).

– Det var en god fight. Tiebreakene viste at jeg ikke har nok kamper i beltet foran denne turneringen, sa Kvitová etter kampslutt.

– Jeg er selvfølgelig skuffet. Jeg kom hit for å vinne kamper. Samtidig er jeg glad for å være her, tilføyde hun.

Evigunge Venus Williams fortsetter på sin side å imponere i sin 20. Roland Garros-start. Den amerikanske veteranen slo onsdag japanske Kurumi Nara 6-3, 6-1.

– Det er alltid godt når du klarer å kontrollere kampen. I første sett forsvarte hun seg samtidig strålende, og var også bra i den offensive delen av spillet, sa 37-åringen om sin japanske rival.

Williams, som er seedet som nummer ti i årets turnering, hadde søsteren Serena Williams med i heiagjengen på tribunen onsdag. Sistnevnte er gravid og har tatt en pause fra tennissporten.

Lett for Wozniacki

Særdeles lett match ble det også for Caroline Wozniacki i Paris onsdag. Den danske tennisyndlingen brukte bare 50 minutter på å blåse den 20-årige canadieren Francoise Abanda av banen med 6-0, 6-0. I neste runde venter amerikanske Catherine Bellis.

I herreklassen hadde tittelforsvarer Novak Djokovic små problemer med å sikre seg plass tredje runde onsdag. Serberen slo enkelt portugisiske João Sousa med sifrene 6-1, 6-4, 6-3.

Argentinske Diego Schwartzman venter i neste runde.

Plass i tredje runde ble det også på den spanske grusspesialisten Rafael Nadal. Han slo nederlandske Robin Haase 6-1, 6-4, 6-3 på relativt uanstrengt vis. Georgiske Nikoloz Basilashvili er spanjolens neste hinder.

