Tysk seriegull til Reinkind

Mannheim-laget fikk matchball da nærmeste rival Flensburg-Handewitt tidligere onsdag tapte 27-31 borte mot Göppingen. Det betydde at "Løvene" med hjemmeseier over serietreeren ville ha fem poengs forsprang med to kamper igjen å spille.

Kampen utviklet seg til en fest foran 13.200 tilskuere i egen hall. Kiel holdt følge til pause, da det sto 11-10, men utover i annen omgang seilte hjemmelaget fra, hjulpet av en storspillende Mikael Appelgren i målet.

Reinkind fikk æren av å score hjemmelagets siste mål, hans eneste i kampen. Toppscorere var kaptein Andy Schmid og Gudjón Valur Sigurdsson med seks mål hver.

Den norske landslagsspilleren var med også da Rhein-Neckar Löwen i fjor ble seriemester for aller første gang. Klubben gjorde mesterstykket å følge det opp med nytt gull.

– Utover i kampen skjønte vi at seiersviljen vår er så stor at vi kom til å greie det, sa Patrick Groetzki til Sport1 rett etter kampen.

To runder før slutt er Rhein-Neckar Löwen fem poeng foran Flensburg-Handewitt og ti foran Kiel. Mesterskapstrofeet blir likevel overrakt først etter den siste kampen mot Melsungen 10. juni.

Rhein-Neckar Löwen trenes av Danmarks landslagssjef Nikolaj Jacobsen.

