Allegris lange reise – fra middels fotballspiller til taktisk geni

49-åringens reise til toppen har vært ikke bare overraskende, men lang og fylt av kritikk. Nå kan Allegri skrive seg inn i historien som bare den tredje treneren i historien som leder Juventus til trofeet i mesterligaen.

Mannen fra Livorno fikk sitt gjennombrudd da Pescara rykket opp Serie B. Den kreative Allegri scoret hele tolv mål, men kunne ikke hindre at kystlaget rykket ned igjen fra Serie A.

– Han var en leder både på banen og garderoben, en kaptein og mann overalt, har Allegris mentor og tidligere trener Giovanni Galeone uttalt.

Senere spilte Allegri for Cagliari, Perugia og Padova før han hadde en lynvisitt i Napoli før han returterte til Pescara. Karrieren ble trappet ned i Pistoiese og Aglianese i Serie C2.

Det var også i Aglianese trenerkarrieren startet i 2004. Etter hvert fikk han sjansen i Grosseto, men ble raskt sparket. Den første oppturen kom for fullt i Sassuolo. Allegri ledet laget til klubbens aller først opprykk til Serie B.

Da ønsket gamleklubben Cagliari den tidligere midtbanespillerens tjenester. Det startet tungt i Sardinia-laget med fem strake tap, men Allegri fikk tillit og lagret klatret oppover tabellen. I 2009 ble han kåret til årets trener i Serie A etter å ha ledet Cagliari til niendeplass, klubbens beste plassering på 15 år. Selve José Mourinho måtte seg slått av trenertalentet den sesongen.

– Det er nyttig å gå hele veien. Når du starter i en liten klubb som har slitt for å overleve, må du finne en måtte å komme deg gjennom en tøff hverdag. har Allegri illustrert sine unge trenerår.

Ga bort Pirlo

Sommeren 2010 jobbet Milan hardt for å sikre seg trenertalentet, og til slutt kunne Allegri presenteres som trener på San Siro. Der klarte han å lede AC Milan til lagets første seriegull siden 2004, men det ble mye kritikk da Allegri mente playmakeren Andrea Pirlo var for gammel.

Pirlo ble sendt til rivalen Juventus, og skulle vinne Serie A år etter år, mens Milans nedtur startet for fullt. I 2012/13-sesongen var det krise i Milan etter en elendig start på sesongen. Ting bedret seg og en sta Allegri klarte å løfte milaneserne fra 16.- til 3.-plass. I januar 2014 var det imidlertid slutt for Allegri i Per Bredesens gamle klubb.

Til manges overraskelse og en del kritiske røster var Allegri mannen Juventus valgte da gullhelten Antonio Conte ga seg i Torino. Skeptikerne er overvunnet og i vår kunne Allegri lede laget til klubbens sjette strake seriegull. Det har ingen klubber klart i Italia tidligere.

Og cupen, som Juve ikke hadde vunnet på 20 år, er plutselig også kommet tilbake i premieskapene. Nå kan Allegri sikre evig heltestatus med trippeltriumf. Kun Real Madrid i lørdagens Champions League

Lur taktikker

I Juventus har Allegri fremstått som en lur taktiker, noe alle kunne se til fulle da man slo ut Barcelona i kvartfinalen med 3-0-sammenlagt. Få lag holder nullen i to kamper mot den spanske gigantklubben, men det klarte 49-åringens mannskap.

En av Allegris fremste egenskaper går for å være den rolige tilnærmingen til trenergjerningen, og spillerne trives under hans ledelse. Juventus jager og presser heller ikke like mye som under forgjenger Conte. Nå står ikke Allegri i veien for kontringer og hurtige overganger i lengderetningen, men det etablerte angrepsspillet tapper spillerne for mindre energi.

Allegris varierte fotball oppsummeres kanskje gjennom at han kan forsvarere seg i 5-4-1, ligge i 4-4-2 i press og angripe med en mer leken 4-2-3-1. Noen mener Allegris fotball kan være kjedelig.

– Et godt forsvarsspill er like mye verdt som et godt offensivt spill. Alt handler om å få resultater, og det er mange veier til mål. Du setter opp en sirkusforestilling. Vi skal vinne kamper og ta flest mulig poeng, har Allegri selv sagt.

(©NTB)