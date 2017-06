Belgisk byrå: Kristoff aktuell for Astana

Det melder det belgiske nyhetsbyrået Belga torsdag. Nyheten er blant annet gjengitt av storavisen Het Nieuwsblad.

Byrået viser ikke til noen åpne kilder rundt nyheten som ble presentert torsdag. Astana-interessen rundt Kristoff er således ikke bekreftet.

Kristoff er inne i sitt siste kontraktsår med Katjusja og har foreløpig ikke skrevet under noen ny avtale med det sveitsiskregistrerte laget. Det er heller ikke kjent om Katjusja-ledelsen ønsker nordmannen med videre.

Astana har på sin side vært alt annet enn heldige denne sesongen. Tidligere i vår døde en av lagets fremste stjerner, italienske Michele Scarponi, da han kolliderte med en bil under en treningstur.

I forkant av Giro d'Italia ble i tillegg sammenlagthåpet Fabio Aru skadd og gikk glipp av et av sesongens høydepunkter.

Alexander Kristoff, som heller ikke har radet opp seirer denne sesongen, forbereder seg i disse dager til Tour de France. Sommerens sykkelhøydepunkt starter i tyske Düsseldorf 1. juli.

Belga hevder altså å kjenne til at nordmannen er ønsket i Astana foran neste sesong – og henviser videre til at Kristoff i så fall vil be om å få med danske Michael Mørkøv på lasset.

(©NTB)