Brustad-dobbel sendte Molde videre i cupen

Ole Gunnar Solskjærs mannskap fikk seg en kalddusj fem minutter før lagene gikk til pause.

KFUMs kaptein Stian Sortevik fikk ballen på 25 meters hold og så at Moldes keeper, Andreas Linde sto langt ute. Sortevik sendte ballen i en pen bue over Linde, som kunne se den dale ned under tverrliggeren.

Før det hadde Molde det meste av spillet, men de virkelig store sjansene lot vente på seg. 2.-divisjonslaget kom mer med i spillet det siste kvarteret og skapte flere sjanser. En av dem sørget altså for at Oslo-laget ledet 1-0 til pause.

Molde-trener Solskjær må ha vært streng i stemmen i pausepraten, for det var et langt mer aggressivt Molde-lag som kom ut på banen til annen omgang.

Laget gikk rett i strupen på KFUM og produserte flere store sjanser før Fredrik Brustad, som ble byttet inn i pausen, fant veien til nettet to ganger på tre minutter.

Brustads første kom da han var først på et perfekt innlegg fra Christoffer Remmer i det 59. minutt. Fra kort hold hadde han ingen problemer med å sette ballen i mål bak Orhan Simsek i KFUM-målet.

Kun tre minutter senere gjorde Brustad ingen feil da han kom alene med keeper. Ballen ble plassert til høyre for Simsek, og plutselig sto det 2-1 til gjestene.

Flere mål ble det ikke på KFUM Arena på solfylte Ekeberg i Oslo, og eliteserielaget er dermed klar for bortekamp mot Haugesund i 4. runde i august.

