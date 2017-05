Mjelde og Chelsea nærmer seg gullet

Seieren betyr at Chelsea tar ligatittelen i engelsk fotball denne sesongen med borteseier mot Andrine Hegerbergs Birmingham kommende lørdag.

Onsdag blåste London-klubben Bristol City av banen. Maren Mjelde hadde regien på 1-0-målet da hun sendte ballen presist inn i feltet på frispark. Headingen som fulgte fra lagvenninnen Millie Bright var det også klasse over.

Det ble med ett mål før pause, men i annen omgang raknet det for Bristol City. Fran Kirkby scoret først to ganger for Chelsea, det siste målet etter et svakt tilbakespill til keeper, før Ramona Bachmann fastsatte resultatet til 4-0.

Seieren kunne også vært større, men for Mjelde og lagvenninnene var den nok i massevis.

London-klubben er i øyeblikket a poeng med Manchester City på toppen av tabellen, men har 27 plussmål mot Manchester-lages 9.

Det betyr at tre poeng mot Birmingham holder til seriegull.

Manchester City slet seg onsdag til 1-0 borte mot Sunderland med scoring rett før slutt. Andrine Hegerberg spilte hele kampen da Birmingham spilte 0-0 mot tabelljumbo Yeovil, som tok sitt første poeng.

(©NTB)