Fotballspiller slo ned motspiller under kamp – dømt til fengsel i 30 dager

Hendelsen skjedde under en fotballkamp i 4. divisjon i Oslo i august 2015.

Mannens lag spilte bortekamp. Det var en viktig kamp for hjemmelaget med tanke på opprykk. Både 34-åringen, treneren på laget hans og dommeren har forklart at hjemmelaget fremsto aggressivt, og det var en aggressiv stemning både på banen og blant dette lagets supportere.

Volden skjedde etter at en spiller på hjemmelaget hadde vunnet ballen etter en klarering fra keeper. Den 34 år gamle mannen gikk i kroppen på ham bakfra. Dommeren mente fornærmede holdt tiltalte unna med aktive armer, og blåste frispark mot fornærmede som også fikk gult kort for hensynsløst spill. I samme situasjon snudde fornærmede seg mot tiltalte, og det er enighet om at tiltalte slo ham hardt i ansiktet med knyttet neve så han falt i bakken etter at spillet var avblåst, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett i fjor. Da ble 34-åringen dømt til en bot på 7.000 kroner. Oslo statsadvokatembeter anket til lagmannsretten som finner handlingen for alvorlig til at den kan straffes med bot alene. Lagmannsretten gjorde om straffen til 30 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Mannen ble også ilagt karantene på 14 måneder fra Norges Fotballforbund etter hendelsen.

(©NTB)