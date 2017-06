Tettere enn noen gang i Eliteserien

Så snau har ikke differansen mellom lederlaget og nummer 15 vært på dette tidspunktet siden omleggingen i 2009. Eliteserien ble den sesongen utvidet fra 14 til 16 lag.

På det «verste» hadde lederklubben (Rosenborg) hele 21 poeng på nestjumbo (Stabæk) etter elleve runder. Det var statusen i fjor.

I toppen er det også uvanlig tett i år. Denne sesongen er det hele sju lag innenfor et spenn på bare fem poeng mellom de sju beste: RBK (22), Brann (21), Sarpsborg (21), Odd (19), Stabæk (18), Aalesund (18) og Molde (17).

Bra

Før sesongen var flere trenere inne på at RBK kom til å være helt suveren.

– Roseborg vinner suverent. Helt sikkert, sa Odds Dag-Eilev Fagermo til VG.

Han utdypet overfor NTB halvannen måned senere.

– Hehe, det er ikke så rart det spørsmålet kommer opp nå. Jeg er glad de bare er to poeng foran oss og at flere lag er med bak oss. Jeg håper jeg må spise de ordene i løpet av sommeren. Rosenborg har ikke spilt så godt, og for eksempel var vi bedre enn dem selv om vi tapte (i Trondheim). Dersom dette er litt av tendensen, så kan det bli spennende. Det vil være gledelig for Eliteserien.

Dette er den kommende runden i Eliteserien:

Tromsø – Vålerenga, Stabæk – Lillestrøm, Rosenborg – Strømsgodset, Sarpsborg – Molde, Sogndal – Sandefjord, Viking – Kristiansund, Aalesund – Haugesund, Odd – Brann.

Etter disse kampene venter en landslagspause da Norge møter Tsjekkia (VM-kval) og Sverige på Ullevaal.

