Henning Berg ferdig i Videoton etter seriesølv

Videoton opplyser på sitt nettsted at klubben og Berg er enige om å avslutte kontrakten. Han var trener i den ungarske klubben i drøyt ett år.

Berg var nær å føre laget til seriegull på første forsøk. Men i den avsluttende seriefinalen mot Budapest Honved ble det 0-1 tap, og dermed ble Honved mester.

– Det var skuffende med cupexiten og resultatet i serien når vi var så nær. Uansett er jeg fornøyd med utviklingen i laget og at vi scoret flest og slapp inn færrest mål, noe som normalt gjør at du vinner ligaen, sier Berg i en uttalelse.

Han klarte ikke å ta laget til europaligaen sist sesong, og det ble dessuten en tidlig exit i den hjemlige cupen.

– Jeg har hatt en fin tid som hovedtrener for Videoton FC det siste året. Jeg vil gjerne takke spillerne, støtteapparatet og styret for innsatsen denne sesongen, og jeg ønsker dem alt det beste. Til slutt vil jeg takke våre fans for deres støtte og hjelp gjennom året, sier Berg.

Videoton takker sin norske ekstrener for jobben han la ned og ønsker ham lykke til videre i karrieren.

Nordmannen har tidligere vært hovedtrener i Lyn, Lillestrøm, Blackburn og Legia Warszawa. Som spiller hadde han en imponerende karriere med 100 landskamper samt Champions League-tittel og flere Premier League-gull med Manchester United.

