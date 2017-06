Radwanska fikk bank i Roland-Garros

Radwanska hadde vunnet sju av sine åtte siste kamper mot Cornet, men lørdag nådde hun ikke opp. Cornet vant klart med settsifrene 6-2, 6-1.

Den franske jenta var i ekstase da seieren var et faktum.

– Du jobber hele året for å opplevde øyeblikk som dette. Jeg kunne ikke ha drømt om et bedre utfall, sa Cornet med tårer i øynene etter at avansementet var i boks.

27-åringen møter landskvinnen Caroline Garcia i fjerde runde. Sistnevnte slo ut Hsieh Su-wei fra Taiwan med 6-4, 4-6, 9-7. Det er annen gang i karrieren at Cornet har avansert så langt på hjemmebane i Roland-Garros.

