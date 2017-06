Ronaldo serverte Real Madrid nok et mesterligagull

Tre titler på fire sesonger er fasiten for Ronaldo og Real Madrid i fotballens gjeveste klubbturnering. Portugiseren ble toppscorer i mesterligaen nok en gang med 12 mål, og lørdag lurte han Gianluigi Buffon med sitt 104. og 105. mål totalt i cupen.

Zinédine Zidane er samtidig med det den første hovedtreneren i historien som har vunnet mesterligaen i sine to første sesonger som hovedtrener for et A-lag.

- Vi har skapt mer historie og vil nyte dette øyeblikket, sa Gareth Bale etter at triumfen var et faktum.

Waliseren, som entret banen etter 78 minutter, fikk se sine lagkamerater styre det meste etter pause.

- Vi virket mer selvsikre. Vi visste det ville bli en jevn kamp og at det handlet om å benytte seg av sjansene man fikk, og det gjorde vi.

Ingen lykkelig slutt for Buffon

Mange fotballhjerter glødet for den rutinerte Juventus-keeperen som hadde spilt to finaler uten å vinne. Nå skulle det være hans tur. Men allerede etter 19 minutter satt den første ballen bak ham i nettet - med hilsen Cristiano Ronaldo.

Juventus slo tilbake sju minutter senere med en fotballoppvisning og en kunstscoring av Mario Mandzukic. Ballen gikk på én eller to berøringer fra Leonardo Bonucci, via Alex Sandro til Gonzalo Higuaín og så Mandzukic uten å berøre bakken. Kroaten mottok ballen med ryggen til mål, men klarte likevel å sende den på hel volley over Keylor Navas og i mål.

To kjappe

Juventus hadde åpnet best og var fullt med i kampen i en time. Så tok det Real Madrid tre minutter å punktere oppgjøret.

Først feide Casemiro inn et langskudd via Sami Khedira (tidligere Real Madrid) og inn bak en utspilt og sjanseløs Buffon. Så gjorde Ronaldo det han kan best og var på rett sted når Luka Modric slo inn foran Juventus-buret. Ballen gikk over hanskene på en halvveis liggende Buffon fra kort hold til 3-1.

Real Madrid fortsatte å produsere sjanser, men Juventus nektet å gi opp. Alex Sandro kunne ha skapt ny spenning i kampen i det 82. minuttet, med headingen hans gikk like utenfor.

Ti mann

Kort tid etter skapte Juventus-innbytteren Juan Cuadrado trøbbel for lagkameratene ved å pådra seg sitt andre gule kort på 18 minutter. Med colombianeren i dusjen måtte italienerne avslutte med ti mann.

Juventus kom aldri nærmere å tukte storlaget fra Madrid. I stedet var det Marco Asensio som laget 4-1 på overtid etter flott forarbeid av Marcelo.

Dermed ble det finaletap igjen for «Den gamle dame» - som mot Barcelona i 2015.

De øvrige tre årene siden 2014 har Ronaldos Real vunnet, to av dem mot byrival Atlético.

