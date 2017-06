Vardar og PSG til mesterligafinale i håndball

I fjor ble det tomålstap i semifinalen for Paris-laget, som lørdag fikk sin revansj med 27-26 over ungarske Veszprém (tapende finalist i 2016).

Den danske stjernespilleren Mikkel Hansen og tyskeren Uwe Gensheimer ledet an for PSG med sju scoringer hver.

Finalehelgen i mesterligaen går uten norske innslag, men neste sesong er det gode muligheter for Sander Sagosen, som skal til PSG, og Kent Robin Tønnesen, som har skrevet under for Veszprém.

Søndag skal PSG spille finale mot Vardar. Det makedonske laget slo til mot 2015-mesteren Barcelona og vant en kamp der lagene fulgte hverandre tett hele veien.

Toppscorere for Vardar ble Alex Dovitsjebajeva og Ivan Cupic med sju mål hver. Kiril Lazarov scoret seks mål for Barcelona.

Disse lagene har vunnet de fem siste utgavene av håndballens Champions League:

2016: Kielce (Polen)

2015: Barcelona

2014: Flensburg-Handewitt (Tyskland)

2013: Hamburg (Tyskland)

2012: Kiel (Tyskland)

(©NTB)