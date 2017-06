Wenger: – Sánchez og Özil forlater ikke Arsenal i sommer

Det er lenge blitt spekulert i framtiden til London-lagets to største profiler. Usikkerheten har tiltatt etter at det ble klart at Arsenal ikke spiller i mesterligaen neste sesong som følge av en skuffende femteplass i Premier League.

Wenger, som tidligere i uken skrev under for to nye år som Arsenal-manager, slår kategorisk fast at verken Sánchez eller Özil blir solgt i løpet av det kommende overgangsvinduet.

– De blir værende i klubben, og forhåpentligvis kan vi i sommer forlenge kontraktene deres, sier Wenger til beIN Sports og fortsetter:

– Du kan ikke svekke klubben og laget. Det du ønsker er å forsterke laget. Med mindre du kan finne en spiller av samme kaliber og de absolutt vil dra... Men vi er ikke der. Vi er opptatt av å holde laget samlet og forsterke det.

Daily Mail skriver derimot at Sánchez er klar for å tvinge fram en overgang til en av Arsenals Premier League-rivaler. Avisen nevner spesifikt Manchester City og Chelsea.

Alexis Sánchez var Arsenals målfarligste spiller med 24 scoringer i Premier League-sesongen som nylig ble avsluttet. Chileneren hadde kun Tottenham-stjernen Harry Kane (29 mål) og Evertons kraftspiss Romelu Lukaku (25) foran seg på toppscorerlista.

