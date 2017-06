Hazard ville vurdert en overgang til Real Madrid

Hazard er en av Chelseas viktigste spillere og var en stor bidragsyter til at London-klubben tok seriegullet sist sesong.

Belgieren har hyppig blitt koblet til en overgang til Real Madrid, som lørdag vant mesterligaen for annet år på rad. På spørsmål om muligheten for at han går til Zinedine Zidanes mannskap, svarer Hazard følgende:

– Selvfølgelig ville jeg vurdert det om Madrid kom med et tilbud, sa han ifølge Sky Sports og fortsatte:

– Jeg har lyst til å vinne trofeer. Det ville vært fantastisk å vinne mesterligaen, men Chelseas mål er også å vinne den. For å være ærlig så vet jeg ikke hva som vil skje. Det jeg vet er at jeg fortsatt er under kontrakt med Chelsea for tre sesonger og at vi hadde en fantastisk sesong. Vi vil fortsette på den stien og bygge på det inn mot mesterligaen.

