Carlsen slo Giri i tredje runde

Carlsen fikk tidlig en terrengfordel på brettet med hvite brikker, men Giri lot seg ikke stresse nevneverdig i innledningen. Mot slutten gjorde imidlertid nederlenderen en stor tabbe. Dét utnyttet Carlsen. Han sikret dagens første seier i tredje runde.

– Dette er krise for svart, konstaterte Hans Olav Lahlum i TV 2s studio like før Giri ga opp.

I de to første rundene ble det remis for Carlsen. Han står nå med to poeng etter tre runder. Det spilles ni runder totalt. I runde fire møter Carlsen armenske Levon Aronian.

Anand sto imot

Med svarte brikker kom Carlsen raskt i gang mot Vishy Anand i annen runde, men motstanderen sto imot presset. Han klarte likevel ikke å bryte ned Carlsen. Dermed endte det med remis, Carlsens andre for dagen.

Carlsen spilte nemlig remis også i første runde. Han klarte ikke å slå den japanskfødte amerikaneren Hikaru Nakamura med hvite brikker.

Partiet deres startet jevnt, men Carlsen presset etter hvert Nakamura på defensiven. Sistnevnte fikk i tillegg tidsnød, men så mistet Carlsen overtaket. Til slutt berget Nakamura altså remis og 0,5 poeng.

– I underkant

– Remis i de to første rundene er litt i underkant for Magnus, konstaterte Hans Olav Lahlum etter kampen mot Anand.

Turneringen i Stavanger starter med en lynsjakkturnering i dag (mandag). Denne avgjør oppsettet i hovedturneringen, som begynner tirsdag ettermiddag.

