Henriksen usikker på om han blir i Hull

Landslagssjef Lars Lagerbäck opplyste mandag at Henriksen trolig ikke spiller kampene mot Tsjekkia og Sverige. Den tidligere Rosenborg- og AZ-spilleren sliter med en skade.

– Jeg sliter litt med en vond hæl. Det er en skade som gjorde at jeg gikk glipp av de to siste seriekampene med Hull, men det er ikke noe alvorlig i det hele tatt. Jeg skal være helt bra til sesongoppkjøringen. Det er bare synd at landslagssamlingen kom akkurat nå, slik at jeg mest sannsynlig går glipp av disse to kampene, sier Henriksen til NTB.

Han og klubblaget fikk en nedtur i forrige måned. Da ble det klart at Hull må ta den tunge veien fra Premier League ned til nivå to.

– Det er selvfølgelig kjedelig når sånt skjer. For min egen del var jeg ute med en skulderskade i tre-fire måneder, og da føler man jo at man ikke får bidra heller, sier 24-åringen.

Usikker

Han innrømmer likevel at «tigrene» ikke presterte bra nok til å overleve i Premier League i 2016/2017.

– Vi var dessverre ikke gode nok. Da blir det den tunge veien ned. Slike ting må man lære av som spiller også, sier Henriksen, som ikke vil spekulere i fotballframtiden.

– Blir du værende i Hull?

– Det får tiden vise. Det er vanskelig å si, alt kan snu så fort i fotballen. Jeg vil verken si ja eller nei. Jeg skal stå på, ta én dag av gangen, så får vi se hva som skjer, svarer Henriksen.

– Hva tenker du om å spille på nivå to, hvis det blir det?

– Mesterskapsserien er en bra liga, det. Men selvfølgelig, jeg gikk jo (fra AZ Alkmaar) til Premier League. Det er der jeg ønsker å spille, men noen lag rykker ned, andre rykker opp. Vi får bare se hva framtiden bringer. Jeg er i hvert fall klar for å vise meg fram min beste side. Jeg håper å være «fit for fight» til neste sesong, sier midtbanemannen.

Spilletid viktig

Landslagssjef Lagerbäck poengterte på mandagens pressekonferanse at Henriksen, og andre landslagsprofiler i samme situasjon som ham, nå har et valg å ta. Spillere som Adama Diomande (også Hull) og Haitam Aleesami (Palermo) har også rykket ned fra øverste nivå.

– Det er bedre jo høyere nivå man spiller på, men like viktig – om ikke enda viktigere – er det at spillerne får spilletid. Hvilke alternativer finnes det? Kan de gå til en bedre liga, så er jo det bra for dem. Men det må samtidig vektes mot spilletid. Går man til en bra klubb i en bra liga, men må sitte på benken der, så er jo ikke det bra heller, svarte Lars Lagerbäck på NTBs spørsmål om Henriksen og co.

Landslagskaptein Stefan Johansen spiller med Fulham i mesterskapsserien. Han tør ikke spå hvor spillere som «Dio» og Henriksen ender opp.

– Det må du nesten spørre dem om, men Hull kommer sikkert til å være med helt i toppen kommende sesong. Det er uansett ganske ferskt dette nedrykket. Det er ikke sikkert de har hatt så mye tid til å tenke på det. Men man blir ofte litt tung og sliten i hodet når slike ting skjer. Man ønsker så gjerne å beholde plassen, eller å rykke opp, som vi i Fulham ønsket. Det tar gjerne litt tid å komme over det, sier Johansen til NTB.

