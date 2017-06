Tidligere Newcastle-profil døde

Det skriver medier som The Independent og Daily Mail mandag ettermiddag.

Ivorianeren gikk tidligere i år til Beijing Enterprises på nivå to i Kina. Han kollapset under trening mandag, noe som førte til at han ble fraktet til sykehus i all hast. Likevel maktet ikke legene å redde 30-åringen, skriver The Independent.

Tioté, som fikk 52 landskamper for Elfenbenskysten, spilte tidligere for klubber som engelske Newcastle og nederlandske Twente. Midtbaneterrieren var seks sesonger i Newcastle før skiftet til Kina.

(©NTB)