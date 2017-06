CAS-topp tror på rask Johaug-høring

Årsaken er at partene er enige om fakta i saken, og at det hele handler om hvor lenge den norske langrennsstjernen skal utestenges, ifølge Reeb.

– Dette kan være over i 14-tiden (tirsdag). Kanskje enda tidligere om partene blir enige ved lunsjtider, sier Reeb til det norske pressekorpset utenfor CAS-lokalet i Lausanne.

Han karakteriserer Johaug-saken som en enkel sak når det kommer til fakta, men en komplisert sak relatert til regelverket.

Ifølge Reeb er det vanskelig å si når CAS' endelige dom mot Therese Johaug faller, men han sier at det normalt tar cirka seks uker før dommen foreligger i en skriftlig versjon.

Johaug vil trolig be om at avklaringen kommer så raskt som mulig. Voldgiftsretten har muligheten til å avsi sin kjennelse i løpet av to-tre uker, for deretter å komme med en mer fyldig begrunnelse på et senere tidspunkt.

