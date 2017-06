Flo er Lagerbäcks mann på innsiden

– Det spørs vel om jeg ble hentet inn bare for å gi innsideinformasjon, men jeg håper jo det var sportslige grunner også, sier Slavia Praha-spilleren til NTB.

Sammen med Tarik Elyounoussi (Olympiakos) og Mohamed Elyounoussi (Basel) er han en av tre utenlandsproffer i Norges tropp som avsluttet forrige sesong som seriemester.

– Jeg vil påstå at jeg har hatt en god start i Slavia, med seriegull i første forsøk. Det var utrolig artig. Klubben ble mester for første gang siden 2009, og det var lett å merke at det betydde veldig masse både for tilhengerne og klubben at vi vant.

Han stortrives i Praha.

– Byen er fantastisk, en av de fineste i Europa. Det har vært noen utfordringer med språket, for det er ikke alle som snakker engelsk, men fotballbiten har gått greit. Det er litt høyere tempo og litt mer fysisk fotball, men det går bra.

Flo ble brukt aktivt av Lagerbäck da troppen så Tsjekkias treningskamp mot Belgia mandag (1-2-tap).

– Jeg fikk en del spørsmål underveis, men det har ikke vært voldsomt mye informasjon jeg har kunnet gi, sier han.

Som alltid har landslagssjefen gjort leksen sin på forhånd, og Lagerbäck har god kontroll på det tsjekkiske laget.

– Det er en god motstander, selv om de har mange hjemlige spillere. De jobber veldig hardt og er aggressive i forsvarsspillet. De har høyt tempo, er løpssterke og fysisk sterke. Jeg tror det blir en veldig intens kamp, sier svensken.

–Det er mulig de legger seg lavt og satser på overganger, men det kommer an på hvordan de vurderer oss. Selv mot et godt lag som Belgia gikk de høyt i presset. Belgia var klart bedre, og Perry talte 9-3 i sjanser, men ettmålstap mot belgierne er ikke noe dårlig resultat. Det blir en tøff kamp.

Per-Egil Flo var ikke med i det opprinnelige uttaket, men ble kalt inn da Martin Linnes meldte forfall. Med Omar Elabdellaoui forsvant nok en back, så sjansene stiger for de øvrige. Flo håper han kan få en sjanse til å bidra på banen, selv om han har sterke konkurrenter.

– Jeg kommer hit for å gjøre så godt jeg kan. Jeg skal gi alt på trening, så får vi se hvilket lag treneren plukker ut til slutt, sier han.

Han er klar på at han er blitt en bedre spiller i løpet av halvåret i Tsjekkia.

– Det var jo en grunn til at jeg flyttet fra Molde. Jeg ville prøve noe nytt, og da går man til en bedre klubb. Jeg synes jeg gjorde et riktig valg, og jeg har utviklet meg som fotballspiller, sier han til NTB.

Lørdag håper han å vise et norsk publikum det Slavia-tilhengerne allerede vet.

