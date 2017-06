Johaug-høringen i gang i Lausanne

I lett regnvær ankom Johaug og hennes støttespillere dopinghøringen ved 9.15-tiden tirsdag. 15 minutter senere startet høringen.

Johaug ankom CAS-lokalene på Château de Béthusy i taxi. Utenfor ventet et tallrikt norsk pressekorps. Ingen utenlandske journalister var til stede, men én fotograf fra EQ Media.

I samme moment som langrennsstjernen ankom også manager Jørn Ernst, kjæresten Nils Jakob Skulstad Hoff og advokaten Christian B. Hjort.

– Vi brukte gårsdagen på å forberede oss. Johaug er spent, men fattet, sa Hjort til mediene før han gikk inn.

Også tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen og hans advokat Anders Schrøder Amundsen kom til CAS-lokalene like etter klokken 9. Bendiksen skal vitne i høringen.

Usikker tidsramme

Hvor lenge tirsdagens høring vil pågå, er på forhånd ikke kjent. Men det er antydet at den vil ta «en arbeidsdag».

Underveis har begge parter anledning til å føre vitner. Fra Johaugs side handler dette kun om tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen. Han skal igjen forklare hvordan han kunne gi skistjernen grønt lys til å benytte leppekremen Trofodermin, som viste seg å inneholde det forbudte stoffet clostebol.

Johaug og hennes støttespillere vil på ny argumentere med at langrennsstjernen ikke kan bebreides for den positive dopingprøven – all den tid hun forhørte seg med den medisinske eksperten Bendiksen om hvorvidt bruken av det omtalte medikamentet var innenfor reglementet.

Johaug ble dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Den straffen kan både bli redusert og forlenget som følge av høringen i CAS. Fra langrennsstjernens side er det varslet at man vil be om full frifinnelse, mens Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil ha Johaug straffet hardere.

Glad for CAS-behandling

28-åringen har selv sagt til NTB at dersom straffen blir mer enn 15 måneder, er det umulig å rekke OL i Pyeongchang neste vinter.

Johaug har samtidig gitt uttrykk for at hun delvis er glad for at saken har havnet i voldgiftsretten i Lausanne.

– Da får jeg en internasjonal dom, og da er det ingen som kan gå bak ryggen min og si at jeg ble straffet for hardt eller for mildt fordi jeg er norsk og ble dømt av en nordmann. Så for min del kan det være bra, egentlig, sa hun til NTB nylig.

Det er ikke kjent når CAS vil avsi endelig dom i Johaug-saken, men den norske langrennsstjernen vil etter alle solemerker be om at en avklaring kommer så raskt som overhodet mulig. I så fall kan voldgiftsretten avsi sin kjennelse i løpet av to-tre uker, for deretter å avgi en mer fyldig begrunnelse på et senere tidspunkt.

