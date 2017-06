Johaugs advokat: – FIS vil ha en utelukkelse på 16–20 måneder

Det er Det internasjonale skiforbundet (FIS) som anket Johaugs dopingsak inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS) etter at Therese Johaug ble utestengt i 13 måneder av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund. Tirsdag fant Johaug-høringen sted i Lausanne.

– Vi er selvfølgelig spent på resultatet, men saken står etter mitt syn veldig mye i samme stilling. Det var ikke noen vesentlig nye forhold som ble forhandlet her i dag. Nå er vi spent på hvordan CAS-panelet vurderer dette, sa Hjort til NTB etter høringen tirsdag.

Advokaten opplyste videre at FIS har uttrykt ønske om en straff på mellom 16 og 20 måneder for langrennsstjernen. Da går i så fall 2018-OL fløyten for Johaug.

– Hvordan argumenterte FIS under høringen?

– Jeg kan ikke gå i noen nærmere detaljer rundt hva deres anførsler var, for vi er pålagt å ikke referere fra forhandlingene. Men jeg kan si i all hovedsak at de mener utelukkelsestiden for Therese bør være lenger (enn 13 måneder). Det er jo det anken bygger på, svarte Hjort, som la til at det ikke var noen overraskelser under høringen.

Mike Morgan, også advokat for Johaug, var mer ordknapp etter høringen i Lausanne.

– De (CAS) hørte på alt vi hadde å si. Alt gikk som vi forventet. Nå er alt opp til panelet, så vi krysser fingrene, sa han.

Johaug var på sin side glad for å være ferdig.

Nå kan jeg se framover og fokusere på idretten, sa Johaug til NTB da hun kom ut.

