Lagerbäck tror fortsatt på EM-deltakelse

Lagerbäck ble presentert som ny landslagssjef i februar. Han tok over etter Per-Mathias Høgmo. Da svensken ble ansatt, uttalte han blant annet at "sjansen er der" med tanke på å kvalifisere seg til et EM om tre år.

På tirsdagens pressekonferanse fikk svensken igjen spørsmål om når Norge eventuelt vil ha et godt nok lag til å nå et mesterskap. Forrige mesterskapsdeltakelse var i EM i 2000. Lagerbäck har ikke latt seg avskrekke av kvaliteten på de norske spillerne.

– Selv gir jeg meg maks én kvalifisering til etter dette (VM-kvaliken). Jeg mener det er fullt mulig å kjempe om en sluttspillplass i neste kvalifisering (EM). Så gode spillere finnes det i Norge. Det er for eksempel ikke dårligere spillere her enn på Island, sa 68-åringen.

Svensken førte islendingene til en sensasjonell kvartfinale i 2016-EM i Frankrike. EM 2020 skal spilles i hele 13 land.

Nå har landslagssjefen blikket rettet mot VM-kvalifiseringskampen mot Tsjekkia. Til tross for at Norges VM-håp etter alle solemerker er ute, er Lagerbäck lysten på en god prestasjon.

– Tsjekkia er et hardtarbeidende lag. De har en del bra spillere, kommenterte svensken. (©NTB)