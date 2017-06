Det var TV 2 som først meldte om nyheten.

– Jeg har ingen interesse av å være medlem av en forening som har besluttet å jobbe mot meg og mine interesser som medlem. Jeg valgte derfor å melde meg ut av foreningen, forklarer Edvartsen til NTB.

Ola Hobber Nilsen, dommerforeningens leder, svarer følgende til NTB om Edvartsens avgjørelse.

– Vi bekrefter at Edvartsen har meldt seg ut av dommerforeningen. Edvartsen har sitt syn på saken og styret i NFDF har et annet. Vi respekterer det og velger nå å se framover.

På spørsmål fra TV 2 om styret har vurdert suspensjon av Edvartsen, sier Hobber Nilsen følgende:

– Prosesser for å vurdere Edvartsens framtid som medlem var igangsatt, men i og med at han nå har meldt seg ut, blir naturligvis ikke disse prosessene fullført.

Kritikk

Svein-Erik Edvartsen antyder overfor NTB at han er misfornøyd med måten utmeldingen ble kjent på.

– Jeg noterer meg at min skriftlige utmelding av dommerforeningen, som kun ble sendt styreleder Ola Hobber Nilsen med kopi til (advokat) John Christian Elden, kort tid etter havnet hos TV 2.

Hobber Nilsen stiller seg undrende til utspillet.

– Jeg fikk et spørsmål fra TV 2 om hva som var status, og jeg bekreftet at han (Edvartsen) har meldt seg ut. Hva er galt med det?, spør NFDF-lederen.

Konflikten mellom Edvartsen og dommerforeningen har pågått i lang tid. 19. mai ble det klart at Edvartsen i tillegg til å ikke få dømme kamper på toppnivå, heller ikke får dømme på kretsnivå.

Motivert

16. mai sa Edvartsen at han er motivert for å komme tilbake som toppdommer neste sesong, og vil endre sin kommunikasjonsform for å gjenskape tilliten i dommermiljøet.

NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt, som har forsøkt å finne løsninger mellom partene i saken, har ingen kommentar til Edvartsens valg om å forlate NFDF. Han skriver i en SMS til NTB at dette er et forhold mellom Edvartsen og dommerforeningen.

Konflikten mellom partene i saken oppsto før sesongstart. Edvartsen har ikke dømt kamper denne sesongen.

