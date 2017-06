Ernst: – Å se Therese knust har vært det verste

Tirsdag ettermiddag ble det satt et foreløpig punktum med høringen i Idrettens Voldgiftsrett (CAS) i Lausanne. Det eneste som gjenstår er den endelige dommen. Det er ennå ikke på noen måte gitt at Johaug blir klarert for OL-deltakelse kommende februar.

Den 13 måneder lange utestengelsen hun fikk av Domsutvalget til Norges Idrettsforbund, kan bli forlenget av CAS.

Uansett var både Johaug selv og teamet hennes fornøyd med det de fikk sagt overfor det tre mann sterke dommerpanelet de møtte.

De mener at de fikk vist det de skulle i løpet av timene som høringen i Sveits varte.

– Vi er veldig godt forberedt og visste hvordan det var. Vi hadde med en ny advokat som har vært med på dette mange ganger. Det er gått som forventet og etter planen. Therese har fått forklart seg som hun skulle, sammen med Fredrik Bendiksen. Resultatet vet vi ikke noe om, og ikke har vi noe grunnlag for å mene noe om det heller. Vi føler at vi har fått gjennomført en god høring. Det er det som teller nå, sa Ernst til NTB.

Jevnt

Gjennom hele dagen i CAS var Ernst i jevnlig kontakt med norsk presse. Manageren fikk ikke selv være til stede under selve høringen, men fikk likevel med seg det meste gjennom plasseringen på «gangen».

Akkurat nå sitter Team Johaug med følelsen av at det er satt et lite punktum.

– Ja. Det er det. I hvert fall for Therese. Nå er vi ferdig med alt det vi får gjort noe med. Hva det ender med får vi ta som det kommer. For vår del har vi fått satt en strek.

– Hvordan har de siste åtte månedene vært?

– I hvert fall de første fem av dem var veldige heftige, og så har det vært litt roligere den siste tiden. De siste 14 dagene har vært hektiske. Det har vært en heftig tid. Vi skal ikke legge skjul på det.

Utfordring

– Hva har vært det mest utfordrende?

– Uvissheten som hele tiden har ligget der. Hva skjer nå? Vi har ikke hatt noen faste holdepunkter, og så har det vært et voldsomt medietrykk som har måttet håndteres. Det har egentlig gått greit. Nå nærmer det seg heldigvis slutten på den epoken.

– Hva har vært det verste?

– Det har vært å se Therese oppe i alt dette, fra de første ukene da alt var bare kaos, der vi så en knust jente som bare var bunn fortvilet. Det var det verste. Det var noe jeg aldri trodde at jeg skulle få oppleve. Vi har vært igjennom mye, men alt hadde bare vært positive ting fram til dette. De første ukene der var de aller verste, da vi så henne helt knust følelsesmessig. Det vi opplevde der var voldsomt for oss alle, sa Jørn Ernst.

– Først skal jeg ha litt ferie, og så skal jeg på Sognefjellet for å gå på ski. Jeg skal trene og kose meg og bruke tid på familie og venner, sa Johaug til NTB etter tirsdagens CAS-høring.

(©NTB)