Hareide: – Fikk bekreftet at vi er på rett vei

Hareides utvalgte var minutter unna å ta skalpen av den tyske verdensmesteren, men i det 88. minutt saksesparket Joshua Kimmich inn utligningsmålet på Brøndby Stadion.

Christian Eriksen sto bak Danmarks 1-0-scoring etter 18 minutters spill. Tottenham-stjernen hamret ballen i nettmaskene etter en tysk forsvarsfeil.

Det var ikke noe å si på at Tyskland fikk med seg et resultat. Gjestene styrte spillet, særlig etter pause. Til tider ble danskene presset helt tilbake i eget felt.

– Vi spiller mot Tyskland, som er en sterk motstander. Vi fikk en bekreftelse på at vi er på rett vei. Det var synd at det ikke holdt helt inn, for resultatet er alltid viktig, sa Hareide og fortsatte:

– Vi fikk testet det defensive, og det hadde vi bruk for. Mot Tyskland visste vi at vi var nødt til å forsvare oss dypt og jobbe med kontringsangrepene. Jeg synes spillerne gjorde det bra.

Med tirsdagens kamp feiret danskene 25-årsjubileet for EM-triumfen i 1992. Vest-Tyskland ble den gang slått 2-0 i finalen.

Lørdag skal Hareides mannskap bryne seg på bortekamp mot Kasakhstan i VM-kvalifiseringen. Det blir trolig et helt annet kampbilde for Danmark.

– Ja, det får vi håpe, smilte Hareide overfor BT.

Danskene ligger på tredjeplass i gruppe E etter fem kamper. I likhet med toer Montenegro er danskene seks poeng bak Polen på tabelltopp. Bare seier er godt nok lørdag om Hareide og co. fortsatt skal ha et realistisk VM-håp.

