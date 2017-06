Lagerbäck minst fornøyd med bussturene

Landslaget bor i Sandvika sør for Oslo, men hittil på samlingen har treningene vært på Ullevaal, Bislett og på Åråsen i Lillestrøm, hver med tilhørende bussreise til dels gjennomført i rushtrafikk.

– Det er ikke noe å sutre om, men reisene til trening er litt lange. Det ville vært bedre om vi hadde treningsmulighet nærmere slik at vi slapp å reise bort tid, synes han.

– Jeg vil ikke kalle det et problem, og uansett prøver jeg å se løsninger i stedet for problemer. Men det er ikke gøy å sitte på buss.

Onsdag stengte han treningen i regnværet på Åråsen for utenforstående etter en drøy halvtime. Før det rakk han å vise at han hadde blandet litt i sammensetningen av forsvarsfirerne han viste fram dagen før, og han kjørte også en formasjonsøkt med sentrale midtbanetrioer. Sekvensen handlet for øvrig om å spille seg ut av forsvar under press, ikke om å «parkere bussen».

Bare tre regler

På sitt daglige pressemøte avviste Lagerbäck at han har innført mange nye regler for spillerne både på og utenfor banen.

– Nei, vi har bare tre regler, og de gjelder livet utenfor banen. Ellers snakker vi om «guidelines», retningslinjer. Spillerne skal ta så stort eget ansvar som mulig, og de skal alltid være 100 prosent profesjonelle. Skal man bli bra så må man ta ansvar selv, sa han.

– På banen har vi ingen regler. De vi har gjelder utenfor, og de er ikke hemmelige. Først vil vi ha våre områder på hotellet for oss selv. Man skal ikke invitere inn gjester. Dernest skal alle være på hotellet mellom kveldsmåltidet og frokost, og sist ønsker vi å unngå at nærstående personer som familie og agenter bor på samme hotell.

Humor

Lagerbäck ble utfordret på hva som trigget ham til å ta jobben som Norges landslagssjef.

– Går det dårlig så kommer jeg til å skylde på Nils Johan Semb, fleipet han.

– Nei, det er fantastisk privilegium å ha en slik jobb og se hva jeg kan få til med unge mennesker og et lag, sa han.

– Jeg føler ikke at jeg har noe å tape. Vi vet alle at det er små marginer i fotball, og det er dem man skal jobbe for å få på sin side. Jeg håper for så vidt at det ikke blir ren fiasko, men om noen år har alle glemt meg uansett, fortsatte han med sin lune humor.

Lagerbäck røpet også at han har hatt flere samtaler med Drillo siden han ble landslagssjef.

– Vi har snakket om fotball, men Drillos spesialinteresser har også kommet opp. Det er alltid bra å treffe kunnskapsrike mennesker og høre deres syn. Det kan gi nye innfallsvinkler.

(©NTB)