Regn venter Brækhus i Bergen

Den norske boksestjernen får fredag endelig muligheten til å gå proffkamp i Bergen, men som seg hør og bør er det meldt nedbør i den regntunge byen.

Selve bokseringen og plassene nærmest ringen vil ha tak over seg, men Brækhus' magefølelse sier nedbøren vil holde seg unna når hun skal forsvare beltene sine mot sin argentinske motstander i stevnet som har fått navnet «Battle of Bergen».

Tro på opphold

– Jeg er ikke nervøs for regn. Jeg kjenner på meg at det kommer til å klarne og bli en nydelig boksekveld, sa boksedronningen på pressekonferansen tirsdag, vel vitende om at stevnet hun skal bokse kommer til å foregå utendørs.

35-åringens magefølelse stemmer imidlertid ikke helt overens med de ulike værprognosene onsdag morgen. De viser ulik mengde regn, men er hittil enige om én ting: Det vil komme nedbør i Bergen fredag kveld.

Finværet kommer lørdag

Etter planen skal Brækhus gå i runden rundt klokken 23, og ifølge prognosene vil det mellom 20 og 2 natt til lørdag komme mellom 2,5 og 6,8 millimeter nedbør i form av regn.

Håpet for Brækhus er imidlertid at værprognosene for lørdag kommer en dag tidligere. Da er det nemlig meldt solfylt fra morgen til kveld i hjembyen til den norske boksedronningen.

