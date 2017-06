Kapteinen vil styre Norge ut av stormen

– Vi kan alle være enige om at vi ikke er der vi ønsker å være på rankingen. Det er for dårlig. Men om vi graver oss ned så kommer vi ingen vei. Her må vi stikke fram hodet og stå i stormen, og så får vi komme oss ut av det, sier han til NTB.

Landslagskapteinen synes kampene mot Tsjekkia og Sverige er en god anledning. Det er to velklingende fotballnavn.

– Vi vil ha entusiasmen tilbake i norsk fotball og levere seirer til det norske folk. Vi skal prøve å snu dette så fort som mulig, og da tenker jeg på kampene lørdag og tirsdag.

Lars Lagerbäck har tatt selvkritikk for at han ga spillerne for mye å fordøye på en kort treningsuke før debutkampen mot Nord-Irland i mars, men kapteinen sier ham imot.

Tar ansvar

– Han har en tydelig spillestil, og han var klar og tydelig om hva han ville. En trener kan ikke gjøre så mye mer enn å presentere hva han ønsker, så må det bli opp til spillerne å utføre det. Vi kan ikke si at det var hans feil. Vi spillere må ta ansvaret og våge å si at det ikke var bra nok, sier Johansen.

Samtidig er han fullt klar over at flere treninger vil gjøre det lettere å automatisere elementer i Lagerbäck-stilen.

– Jeg synes helt ærlig det gikk ganske fint sist, men det var første gang vi fikk inn det han ønsker. Nå blir det repetert, og det blir litt hjernevasking. Utfordringen med et landslag er at man ikke har like mange treninger som et klubblag, men denne samlingen har startet veldig bra. Det har vært bra nivå på treningene, og vi har fått gjort mye allerede, sier han.

Siste steg

Også i klubblaget ønsker han å bidra til et oppsving. Fulhams opprykksplaner ble knust i kvalifiseringens semifinale, men han regner med at klubbledelsen gjør det som er nødvendig for å kunne ta det siste steget neste sesong.

– Ja, det var vel derfor jeg valgte Fulham. De satser ganske hardt på å rykke opp. De slet i nedrykkssumpa de to årene før jeg kom, og nå klarte vi å ta oss til playoff. Jeg tror det kan gi blod på tann, sier han.

– Vi får se om eierne går inn og investerer. Om vi holder på de beste spillerne så gir det et klart og tydelig signal om at vi er på vei. Vi har bra nok lag til å greie det.

