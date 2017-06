Ostapenko til finalen i Roland-Garros

I torsdagens semifinale slo hun sveitsiske Timea Bacsinszky 7-6, 3-6, 6-3. Også den sveitsiske jenta fylte i likhet med motstanderen år torsdag, men dagen ble ikke like suksessrik som for åtte år yngre Ostapenko. Sistnevnte blir den første latvier i en Grand Slam-finale noen gang. Hun er også den yngste til å spille i en Grand Slam-finale siden danske Caroline Wozniacki var i finalen i US Open som 19-åring i 2009.

– Jeg kunne ikke vært mer glad, og jeg elsker å spille her. Jeg setter pris på alle som møtte opp. Dette var stort. En glimrende måte å feire bursdagen på, sa Ostapenko.

Publikum vartet opp med å synge bursdagssangen for henne etter at det hele var over.

Ostapenko er bare rangert som nummer 47 i verden og er den første useedede spilleren i en Roland-Garros-finale siden Mima Jausovec klarte det i 1983.

Bacsinszky var heller ikke seedet bedre enn nummer 31.

I finalen møter Ostapenko enten Simona Halep (25) fra Romania eller tsjekkiske Karolína Plísková (25).

