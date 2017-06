Problemfritt for Sagosen og Norge

Om en snau måned er han i full gang med Paris St. Germain, tapende finalist i Champions League sist helg. Sagosen var briljant i åpningsminuttene mot Island.

– Jeg synes vi har en fin flyt. Spesielt angrepsmessig. Vi brenner mye, men kommer til mange muligheter. For min egen del synes jeg det går fint, sa Sagosen til MAX etter kampen.

Sagosen har tatt nye nivåer på strak arm via Haslum, Aalborg og landslaget. Det er ikke mange ukene før han tar plass blant kremen av klubbspillere. Da fortsetter karrieren i PSG.

Det ikke helt enkelt å forstå at han fortsatt bare er 21 år gammel.

På gang

Flyttelasset gikk fra Aalborg til Paris for halvannen uke siden.

– Jeg tror han går inn der og tar en plass. Han har den selvtilliten, utstrålingen og de ferdighetene som skal til for å prege det laget, sier landslagssjef Christian Berge til NTB.

Island var et hakk mer redusert enn Norge. Det tok bare ti minutter før islendingene egentlig var hengt av. Keeper Torbjørn Bergerud hadde 50 i redningsprosent på vei mot 10-6-ledelsen.

Rense opp

Spillet var varierende for Norge som fordelte spilletiden på store deler av troppen.

Ellers viste kampen at Norge har en meget interessant toveis strekspiller på gang i Henrik Jakobsen (GOG Svendborg). Det er en skikkelig rugg på cirka 115 kilo.

– Flere av spillerne har vært uten kamper i flere uker. Derfor er denne turneringen viktig for oss, sier Berge.

Norge fortsetter mot Sverige fredag og avslutter med Polen søndag. Sverige vant 33-27 mot Polen i den første kampen i Elverum torsdag. Neste uke venter EM-kvalkamper mot Belgia (borte) og Litauen (hjemme). Norge må trolig vinne begge to for å gå til EM sammen med Frankrike.

Det ligger an til en «finalekamp» mot litauerne i Oslo Spektrum lørdag neste uke. På en god dag kjører Norge helt over Litauen, og 29-32-nederlaget i bortekampen i fjor, blir en større gåte for hver dag som går.

I oktober spiller de norske gutta en kvalitetsturnering i Danmark.

EM-sluttspillet går i Kroatia i januar neste år.

