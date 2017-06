Rosenborg bøtelagt av fotballforbundet

I NFFs domsutvalgs beslutning legges det i skjerpende retning vekt på at Rosenborg flere ganger er blitt sanksjonert for lignende overtredelser, senest i forbindelse med NM-finalen 20. november i fjor.

I formildende retning vektlegges klubbens håndtering av hendelsen, ved at vedkommende som antente og kastet knallskuddene er blitt identifisert og utestengt. Det legges også noe vekt på at det var et begrenset omfang av ulovlig pyroteknisk materiale som ble benyttet.

Beslutningen kan ankes og er følgelig ikke rettskraftig ennå.

Det har også vært en del andre hendelser i Eliteserien denne sesongen som kan betraktes som minst like alvorlige som den som Rosenborg nå bøtelegges for.

På Lerkendal under jubileumskampen mellom RBK og Lillestrøm 20. mai tente bortesupporterne ulovlig pyroteknisk materiale.

I kampen mellom Sarpsborg og Vålerenga 21. mai ble det kastet en stein fra Vålerenga-seksjonen mot Sarpsborgs målvakt.

Ingen av de to sistnevnte sakene er behandlet ennå.

(©NTB)