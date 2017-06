Brækhus våknet opp til regn

Samtlige NTB har snakket med av bergensere i Brækhus' hjemby har vært sterke i troen på at regnet gir seg når «The First Lady» går i ringen mot Erica Farias rundt klokken 23 fredag.

Torsdag kveld, litt mer enn et døgn i forkant av kampen, ga regnet seg – akkurat som Brækhus har spådd at det vil gjøre også fredag kveld.

– Jeg er ikke nervøs for regn. Jeg kjenner på meg at det kommer til å klarne og bli en nydelig boksekveld, sa boksedronningen på pressekonferansen tirsdag.

Regnet tilbake

Men fredag morgen var det velkjente Bergen-regnet tilbake. Da arrangørene torsdag jobbet med å ferdigstille publikumsområdet rundt scenen, var det tydelig å se at det ikke er stort flere enn Brækhus og Farias som får tak over hodet under stevnet.

Værprognosene for kvelden er likevel et lystigere skue enn hva som var tilfelle tirsdag. Mens det er ventet opp mot 3 millimeter regn rundt kl. 21, vil det ifølge prognosene avta fram mot 23. Når Brækhus går i ringen er det ventet opp mot kun beskjedne 0,4 millimeter regn.

Det betyr imidlertid at tilskuerne som vil få med seg oppvarmingskampene i «Battle of Bergen» bør ta med seg regntøy.

Melhus tilbake

Hadi Srour åpner stevnet når han går i ringen mot Mohammed Asghar 19.30. Førstnevnte amatørbokset under begge stevnene i Oslo Spektrum og ble en publikumsfavoritt for sin offensive boksing.

Kl. 20 går Islands første kvinnelige proffbokser, Valgerdur Gudstensdottir, i ringen mot ungarske Marianna Gulyas. De to veide inn til henholdsvis 59,2 og 57,5 kilo.

20.30 skal Joanna Ekedahl (69,9 kilo), Brækhus' sparringspartner, i aksjon mot Nikolett Papp (72 kilo), også hun fra Ungarn.

Klokken 21 blir det et norsk-svensk oppgjør når Kevin Melhus (90 kilo), som ble historisk da han åpnet stevnet i Oslo Spektrum i oktober, møter Tobias Alexandersson (83 kilo).

Den siste proffkampen før «Main Event» blir Simen Nysæther (96,4 kilo) mot Miklós Kovács (92,5 kilo), også han fra Ungarn.

Lars Vaular med intromusikk

Da Brækhus brakte proffboksingen tilbake til Norge i oktober, var det Pål «OnklP» Tøien som sto for liveopptredenen da 35-åringen entret ringen til sangen «Endelig hjemme».

Under stevnet i februar gikk Brækhus for Benedicte Izabell Ekeland, mens hun fredag går for en lokal artist på hjemmebane når Lars Vaular skal fremføre «Bergen Bergen».

I tillegg vil den verdenskjente ringannonsøren Michael Buffer introdusere Brækhus og Farias før han setter kampen i gang med sine velkjente ord «Lets get ready to rumble».

