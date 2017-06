Myrhols etterfølger: Politimann med XXXL-drakt, oppklipte ermer og 115 kilo muskler 

Torsdag fikk han sitt gjennombrudd på landslaget da Island ble slått 36-30. Romerikskaren spilte så godt som hele kampen, scoret flere mål og fikk vist sin voldsomme fysikk.

På toppen kommer utpregede lederegenskaper og gode sosiale antenner. Dermed er han også først i køen som en mulig «ny Bjarte Myrhol (34)» når superveteranen gir seg.

Til kampen mot Sverige fredag må saksen fram. Overarmene hos linjespilleren er for solide til å trives i XXXL-drakten.

– Jeg har trent systematisk styrke i mange år. Det ligger mye trening bak. Det tar noen år å venne seg til de kiloene og samtidig beholde farten. Men jeg er innstilt på at det skal jeg klare. Jeg har veid både 110 og 120 kilo, men jeg tror 115 er det som passer meg best, sier Jakobsen til NTB.

Nå går han løs på sin tredje sesong i GOG Svendborg. Han hadde forlenget kontrakten før tilbudene fra tysk Bundesliga kom inn på senvåren.

Landslagssjef Christian Berge hadde gjerne sett ham i tysk håndball allerede fra høsten av.

Myrhol-etterfølger

– Han er en veldig ledertype og utdannet politi. Når Bjarte en gang gir seg, så er det kanskje han som skal inn å ta den rollen. Han går alltid foran på trening, sier landslagssjef Christian Berge til NTB om Jakobsen.

– Han fikk rollen på rekruttlaget for to år siden. Så skal vi få det til å blomstre her på A-laget.

Jakobsen var playmaker til han var 15 år gammel. – Da fikk jeg beskjed av en trener om at jeg ikke passet der og ble kastet inn på streken.

– Bjarte har vært et forbilde for meg i mange år. Jeg ser fortsatt veldig opp til ham og det han driver med, både som spiller og med de holdningene han har, sier Jakobsen.

Norge møter Sverige fredag og Polen søndag.

Neste uke venter EM-kvalkamper mot Belgia (borte) og Litauen (hjemme). To norske seirer der gir plass i mesterskapet i Kroatia i januar.

