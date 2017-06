Nytt maretitt for Rinne i Pittsburgh

Den finske målvakten Pekka Rinne har nærmest stengt målet sitt i de to foregående kampene som begge gikk hjemme i Nashville. Borte i Pittsburgh har det vært mer eller mindre et mareritt som Sidney Crosby og hans lagkamerater har stelt i stand.

I den første kampen slapp finnen inn fem mål på tolv skudd. Torsdag var ikke tallene like graverende, men etter å ha sluppet inn bare to mål i hjemmekampen gikk tre mål inn på ni skudd. Etter 6.43 minutter av kampen hadde han sluppet inn to mål og det ble ikke særlig bedre.

Nashville-trener Peter Laviolette hadde ikke noe annet valgt enn å bytte målvakt til annen periode.

Heller ikke erstatteren 22 år gamle Juuse Saros kunne snu trenden, og finnen slapp inn ytterligere tre mål.. Phil Kessel gjorde sitt åttende mål i sluttspillet og bidro også med to målgivende pasninger. Kaptein Crosby hadde tre målgivende, mens Jevgenij Malkin scoret sitt tiende mål og hadde dessuten en assist. Ron Hainsey hadde ett mål ved siden av assist, mens Justin Schultz, Bryan Rust og Conor Sheary sto for de andre målene for Pittsburgh.

På den andre siden sto Pittsburgh-målvakten Matt Murray en prikkfri kamp.

Dermed har Pittsburgh muligheten til å bli det første laget siden Detroit Red Wings i 1998 til å forsvare en Stanley Cup-tittel. Den sjette kampen spilles i Nashville søndag.

