Hykkerud avsluttet Tyskland-karrieren med tap

Bergischer hadde hjemmebanefordelen mot Hykkeruds Hannover Burgdorf i siste serierunde i Tyskland og etablerte raskt et forsprang. Hjemmelaget ledet 17–12 til pause, og Hykkerud og co. tapte til slutt 32–24. Hykkerud scoret ett mål for Hannover.

Nordmannen, som reiser hjem til Norge og Drammen foran neste sesong, avsluttet dermed Tyskland-karrieren med å bli nummer 12 på tabellen i tysk Bundesliga.

Hykkerud er en av flere Tyskland-proffer som slutter seg til den norske landslagstroppen før neste ukes viktige EM-kvalifiseringskamper mot Belgia og Litauen.

Landslagskant Kristian Bjørnsen scoret fire mål for Wetzlar i siste serierunde i 31-34-tapet for Flensburg-Handewitt. Wetzlar endte som nummer seks på tabellen.

Harald Reinkinds Rhein-Neckar Löwen var allerede kronet seriemester før siste serierunde, men avsluttet med stil med 33–28 mot Melsungen.

Kent Robin Tønnesen viste at han har stilt inn skuddarmen foran landskampene da han banket inn seks fulltreffere i Füchse Berlins 32-28-seier mot Leipzig.

Christian O'Sullivan scoret på sin side fire mål for Magdeburg i siste serierunde, samme antall som strekkjempen Magnus Gullerud i Minden.

Norske Christoffer Rambo, som ikke er tatt ut på det norske landslaget, ble toppscorer for Minden med åtte mål. Han fikk også rødt kort.

