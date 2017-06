Svensk landslagsstjerne klar for United

Det bekrefter den engelske fotballgiganten selv på sine nettsider lørdag.

Lindelöf kommer fra portugisiske Benfica. Svensken har i lengre tid vært koblet til Manchester United, og lørdag gikk overgangen i orden.

Den obligatoriske legesjekken gjenstår riktignok før kontrakten kan signeres.

Så sent som i mars skrev Lindelöf under på en ettårig kontraktsforlengelse med Benfica. Den innebar at hans nye avtale utløp i 2021.

Det er ikke kjent hvor mye Manchester United har betalt for den 22-årige forsvarsspilleren. Britiske medier hevder imidlertid å kjenne til at overgangssummen skal ligge på rundt 31 millioner pund, tilsvarende i overkant av 336 millioner norske kroner.

Lindelöf, som spilte hele kampen da Sverige vant 2-1 over Frankrike i VM-kvalifiseringen fredag, kom til Benfica fra moderklubben Västerås i 2012. Siden har han vært med på å vinne tre ligatitler med den portugisiske storklubben.

Lindelöf blir den andre midtstopperen United-manager José Mourinho signerer etter at han tiltrådte. I fjor sommer ble Eric Bailly hentet til Old Trafford fra spanske Villarreal.

