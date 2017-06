Bodø/Glimt tilbake på vinnersporet

Bodø/Glimt-veteranen scoret sitt femte seriemål for sesongen da han banket ballen i lengste hjørne til 2-0. Innleide Kristian Fardal Opseth stusset Glimt i ledelsen etter bare tre minutter.

Det meste handlet om hjemmelaget i Bodø. Thomas Drage hadde et stolpetreff i starten av andre omgang, men det måtte en corner til for å øke ledelsen til hjemmelaget. José Angel slo inn, og Daniel Edvardsen flikket så vidt inn 3-0 etter 79 minutter.

Bortelaget resignerte langt på vei på slutten, og innbytter Kachi fikk en enkel jobb med å skli inn 4-0 på bakre stolpe etter et innlegg fra Emil Jonassen like før slutt.

Lukter på nedrykk

Jerv kom til Nordland med sin første trepoenger i sekken etter 2-0 mot Elverum nylig, men klarte ikke ryste serielederen.

Bodø/Glimt leder an i 1. divisjon med 28 poeng på 12 kamper. Fire poeng skiller ned til serietoer Ranheim, som røk 0-2 på bortebane for seriefirer Sandnes Ulf søndag. Kjell Rune Sellin og Kent Håvard Eriksen scoret målene for rogalandsklubben.

Jerv, som spilte opprykkskvalifisering forrige sesong, falt under streken som følge av at Arendal klarte 2-2 mot Åsane i Bergen. Gjestene ledet lenge, men fikk Sune Killerich utvist tre minutter før full tid. Åsane utlignet til 2-2 på det påfølgende straffesparket og berget ett poeng.

Fredrikstad-løft

Tabelljumbo Fredrikstad fikk en kjærkommen opptur på eget gress mot Elverum. 4-0-seieren var sesongens første for Østfold-klubben, som nå har heng på lagene foran på tabellen. Kun to poeng skiller opp til Elverum på trygg grunn.

Finske Joona Veteli ble dagens mann for Fredrikstad med sine to scoringer søndag.

Amahl Pellegrino scoret tre ganger etter pause da Mjøndalen snudde 0-1 til 3-1 mot Ull/Kisa. Tromsdalen slo på sin side Florø 1-0 og klatret til sjuendeplass på tabellen.

(©NTB)