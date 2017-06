Lagerbäck: – Ingen fare med Omoijuanfo

23-åringen var i det som så ut som en uskyldig duell med keeper Ørjan Nyland tidlig i treningen. Men noe må ha skjedd med Eliteseriens toppscorer, for han var ikke i stand til å fortsette treningen, og humpet av banen sammen med landslagets medisinske personell.

På en pressekonferanse søndag sier landslagssjef Lars Lagerbäck at det kun dreier seg om en lårhøne og at det ikke er noen fare for at Stabæks måljeger er klar til tirsdagens privatlandskamp mot Sverige.

Omoijuanfo har til nå holdt døra åpen for å bli landslagsspiller for farens hjemland Nigeria. Med spilletid i lørdagens 1–1 kamp mot Tsjekkia kunne han ha blitt låst til Norge, men Ohi ble sittende på benken hele kampen.

Tirsdag spiller landslaget privatlandskamp mot Sverige på Ullevaal.

