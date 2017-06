Norsk lekestue mot Kosovo

Ødegaard og hans lagkamerater hadde kampen i jerngrep fra første stund og fikk en meget god start på EM-kvalifiseringen.

– En veldig solid start. Resultatet ble fantastisk, og vi gjorde flotte mål. I perioder fikk vi til gode kombinasjoner, men det er samtidig ujevnt og mye vi kan forbedre i det videre løpet, oppsummerte landslagssjef Leif Gunnar Smerud overfor NTB etter kampen.

– Det virker som lufta gikk litt ut av ballongen på 2–0. Vi så litt energiløse ut en periode i første omgang, så løsnet det litt i andre omgang igjen, tilføyde han.

Han trakk fram Andreas Hanche-Olsen, Birk Risa og Martin Ødegaard som Norges tre forgrunnsfigurer i kampen.

– Meget solid fra start til slutt. Vi hadde full kontroll hele veien og fikk kampen akkurat som vi ville, sa Ødegaard til NTB.

Thorsby-scoring

Landslagssjef Lars Lagerbäck så mandagens kamp fra tribunen. Han kunne neppe unngå å bli imponert av Ødegaard.

– Jeg vil selvfølgelig gjerne opp på A-landslaget, men trives samtidig veldig godt her og stresser ikke så mye med det, sa hovedpersonen.

Ødegaard startet kampen i det norske angrepet, men det var Heerenveen-kollega Morten Thorsby som åpnet scoringsballet for Norges del. Kun tre minutter var spilt da han satte inn ledermålet med hodet etter et glimrende innlegg av Viking-spiller Julian Ryerson.

Celtic-spiller Kristoffer Ajer er omskolert til midtstopper, men er like fullt fortsatt målfarlig. Midtveis i første omgang doblet han den norske ledelsen etter et hjørnespark fra Martin Ødegaard.

Effektive Norge

Scoringen kom på Norges andre sjanse i kampen. Effektiviteten var det med andre ord lite å utsette på for landslagssjef Leif Gunnar Smerud.

Kosovo hadde muligheter til å redusere både før pause og i innledningen av annen omgang, men i stedet fortsatte det norske målshowet. Enklere ble ikke oppgaven for gjestene ved at midtstopper Besfort Kolgeci ble utvist åtte minutter etter pause.

Dommer Alex Troleis trakk opp det røde kortet etter at Martin Samuelsen ble felt på vei gjennom Kosovos forsvar.

Norges 3-0-scoring var signert Birk Risa og kom midtveis i omgangen. Köln-proffen startet selv angrepet ved å lure to motspillere, før han fant Morten Thorsby på høyrekanten. Innlegget fra Heerenveen-spilleren var strålende, og Risa kunne enkelt skli ballen i mål.

Innbyttermål

De siste ti minuttene på Marienlyst var det spill mot ett mål. Først la Rosenborg-spiller Erlend Reitan på til 4–0 etter med et vakker avslutning i krysset. Forarbeidet sto Odd-spiller Rafik Zekhnini for.

Både Reitan og Zekhnini hadde litt tidligere kommet inn som innbyttere.

Deretter fastsatte Stabæk-spiller Andreas Hanche-Olsen resultatet til 5–0 etter at Kosovos keeper hadde måttet gi retur på en heading fra Kristoffer Ajer.

For Kosovo-kaptein Bersant Celina ble det intet hyggelig gjensyn med norske fotballvenner. Unggutten valgte tidligere bort spill for Norge til fordel for å representere Kosovo.

