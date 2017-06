Skuffet Kasirye ble ikke trodd, utestengt i to år etter meldoniumbruk

Kasirye har fått et fradrag på ti måneder og 16 dager for ilagt suspensjon og forsinkelser i saksbehandlingen, heter det i en melding fra Kasiryes advokatselskap, Bull & Co.

Domsutvalget festet dermed ikke lit til legens uttalelse om at Ruth Kasirye kun fikk meldonium som akutt medisinsk behandling i fem dager. Domsutvalget legger imidlertid til grunn at hun ikke tok meldonium for å jukse.

/* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:"Times New \(W1\)";} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} h1 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; page-break-after:avoid; mso-list:l5 level1 lfo16; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; text-transform:uppercase;} h2 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; page-break-after:avoid; mso-list:l5 level2 lfo16; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} h3 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; page-break-after:avoid; mso-list:l5 level3 lfo16; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} h4 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm; page-break-after:avoid; mso-list:l5 level4 lfo16; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} h5 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm; page-break-after:avoid; mso-list:l5 level5 lfo16; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} h6 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm; page-break-after:avoid; mso-list:l5 level6 lfo16; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoHeading7, li.MsoHeading7, div.MsoHeading7 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; page-break-after:avoid; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; font-weight:bold;} p.MsoHeading8, li.MsoHeading8, div.MsoHeading8 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; page-break-after:avoid; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; font-weight:bold;} p.MsoHeading9, li.MsoHeading9, div.MsoHeading9 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; page-break-after:avoid; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; font-weight:bold;} p.MsoToc1, li.MsoToc1, div.MsoToc1 {margin-top:9.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:2.0cm; text-align:justify; text-indent:-2.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; text-transform:uppercase;} p.MsoToc2, li.MsoToc2, div.MsoToc2 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:2.0cm; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-2.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc3, li.MsoToc3, div.MsoToc3 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:2.0cm; text-align:justify; text-indent:-2.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc4, li.MsoToc4, div.MsoToc4 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:2.0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:-2.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc5, li.MsoToc5, div.MsoToc5 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:2.0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:-2.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc6, li.MsoToc6, div.MsoToc6 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:50.0pt; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc7, li.MsoToc7, div.MsoToc7 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:60.0pt; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc8, li.MsoToc8, div.MsoToc8 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:70.0pt; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc9, li.MsoToc9, div.MsoToc9 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:80.0pt; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:6.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; line-height:12.0pt; mso-line-height-rule:exactly; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoCaption, li.MsoCaption, div.MsoCaption {margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; font-weight:bold;} p.MsoTof, li.MsoTof, div.MsoTof {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:24.0pt; text-align:justify; text-indent:-24.0pt; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} span.MsoFootnoteReference {position:relative; top:-3.0pt; mso-text-raise:3.0pt; vertical-align:super;} span.MsoPageNumber {font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoMacroText, li.MsoMacroText, div.MsoMacroText {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} p.MsoList, li.MsoList, div.MsoList {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:14.15pt; text-align:justify; text-indent:-14.15pt; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoListNumber, li.MsoListNumber, div.MsoListNumber {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:1.0cm; text-align:justify; text-indent:-1.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoListNumber2, li.MsoListNumber2, div.MsoListNumber2 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:28.3pt; text-align:justify; text-indent:-14.15pt; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoListNumber3, li.MsoListNumber3, div.MsoListNumber3 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:46.3pt; text-align:justify; text-indent:-18.0pt; mso-list:l1 level1 lfo4; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoListNumber4, li.MsoListNumber4, div.MsoListNumber4 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:60.45pt; text-align:justify; text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo6; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoTitle, li.MsoTitle, div.MsoTitle {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; text-align:center; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; text-transform:uppercase; font-weight:bold;} p.MsoSubtitle, li.MsoSubtitle, div.MsoSubtitle {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; text-align:center; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline;} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"Bobletekst Tegn"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma",sans-serif;} p.Brevtittel, li.Brevtittel, div.Brevtittel {mso-style-name:Brevtittel; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; text-transform:uppercase; font-weight:bold;} p.Innrykk1, li.Innrykk1, div.Innrykk1 {mso-style-name:Innrykk_1; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:1.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.Innrykk2, li.Innrykk2, div.Innrykk2 {mso-style-name:Innrykk_2; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:2.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.liste1, li.liste1, div.liste1 {mso-style-name:"liste 1"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:14.15pt; text-align:justify; text-indent:-14.15pt; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.Nummerliste1, li.Nummerliste1, div.Nummerliste1 {mso-style-name:Nummerliste_1; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; mso-list:l4 level1 lfo7; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.Nummerliste2, li.Nummerliste2, div.Nummerliste2 {mso-style-name:Nummerliste_2; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:1.0cm; text-align:justify; text-indent:-1.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.Nummerliste3, li.Nummerliste3, div.Nummerliste3 {mso-style-name:Nummerliste_3; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:1.0cm; text-align:justify; text-indent:-1.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.NummerNiv1, li.NummerNiv1, div.NummerNiv1 {mso-style-name:"NummerNivå 1"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:1.0cm; text-align:justify; text-indent:-1.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.Overskrift, li.Overskrift, div.Overskrift {mso-style-name:Overskrift; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:0cm; font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; text-transform:uppercase; font-weight:bold;} p.Vedlegg, li.Vedlegg, div.Vedlegg {mso-style-name:Vedlegg; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:3.0cm; text-indent:-3.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} span.BobletekstTegn {mso-style-name:"Bobletekst Tegn"; mso-style-link:Bobletekst; font-family:"Tahoma",sans-serif;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-size:10.0pt;} /* Page Definitions */ @page {mso-endnote-separator:url("cid:header.htm\@01D2E379.34158820") es; mso-endnote-continuation-separator:url("cid:header.htm\@01D2E379.34158820") ecs;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.9pt 70.9pt 70.9pt 70.9pt; mso-footer:url("cid:header.htm\@01D2E379.34158820") f1;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:-131; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:1064992990;} @list l0:level1 {mso-level-style-link:"Nummerert liste 4"; mso-level-tab-stop:60.45pt; mso-level-number-position:left; margin-left:60.45pt; text-indent:-18.0pt;} @list l1 {mso-list-id:-130; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-1453154072;} @list l1:level1 {mso-level-style-link:"Nummerert liste 3"; mso-level-tab-stop:46.3pt; mso-level-number-position:left; margin-left:46.3pt; text-indent:-18.0pt;} @list l2 {mso-list-id:-129; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-531704780;} @list l2:level1 {mso-level-tab-stop:32.15pt; mso-level-number-position:left; margin-left:32.15pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3 {mso-list-id:-120; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-81369292;} @list l3:level1 {mso-level-tab-stop:18.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:18.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l4 {mso-list-id:1370103147; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-871049152;} @list l4:level1 {mso-level-style-link:Nummerliste_1; mso-level-tab-stop:0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm;} @list l5 {mso-list-id:1524514165; mso-list-template-ids:-337453394;} @list l5:level1 {mso-level-reset-level:level1; mso-level-style-link:"Overskrift 1"; mso-level-tab-stop:1.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New (W1)",serif; mso-hansi-font-family:"Times New \(W1\)"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-font-weight:bold; mso-ansi-font-style:normal;} @list l5:level2 {mso-level-style-link:"Overskrift 2"; mso-level-text:"%1\.%2"; mso-level-tab-stop:1.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New (W1)",serif; mso-hansi-font-family:"Times New \(W1\)"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-font-weight:bold; mso-ansi-font-style:normal;} @list l5:level3 {mso-level-style-link:"Overskrift 3"; mso-level-text:"%1\.%2\.%3"; mso-level-tab-stop:1.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ansi-font-weight:bold; mso-ansi-font-style:normal;} @list l5:level4 {mso-level-style-link:"Overskrift 4"; mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4"; mso-level-tab-stop:2.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New (W1)",serif; mso-hansi-font-family:"Times New \(W1\)"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-font-weight:bold; mso-ansi-font-style:normal;} @list l5:level5 {mso-level-style-link:"Overskrift 5"; mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5"; mso-level-tab-stop:2.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ansi-font-weight:bold; mso-ansi-font-style:normal;} @list l5:level6 {mso-level-style-link:"Overskrift 6"; mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\."; mso-level-tab-stop:2.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm;} @list l5:level7 {mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\."; mso-level-tab-stop:2.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm;} @list l5:level8 {mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\."; mso-level-tab-stop:2.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm;} @list l5:level9 {mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9\."; mso-level-tab-stop:2.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;}

– Ruth Kasirye er skuffet over at Domsutvalget ikke trodde på legens uttalelser i denne saken. Det var enighet om at det skriftlige materialet var forbundet med stor usikkerhet, og vi hadde regnet med at legens oppklaring skulle være tilstrekkelig bevis for at Ruth Kasirye kun fikk meldonium som akutt medisinsk behandling i fem dager. I så fall skulle hun vært frifunnet, sier Kasiryes advokat, Morten Justad Johnsen i Bull & Co Advokatfirma.

Kasirye er utestengt fra all konkurranse og organisert trening fram til 21. juli 2018.

/* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:"Times New \(W1\)";} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} h1 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; page-break-after:avoid; mso-list:l5 level1 lfo16; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; text-transform:uppercase;} h2 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; page-break-after:avoid; mso-list:l5 level2 lfo16; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} h3 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; page-break-after:avoid; mso-list:l5 level3 lfo16; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} h4 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm; page-break-after:avoid; mso-list:l5 level4 lfo16; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} h5 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm; page-break-after:avoid; mso-list:l5 level5 lfo16; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} h6 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm; page-break-after:avoid; mso-list:l5 level6 lfo16; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoHeading7, li.MsoHeading7, div.MsoHeading7 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; page-break-after:avoid; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; font-weight:bold;} p.MsoHeading8, li.MsoHeading8, div.MsoHeading8 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; page-break-after:avoid; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; font-weight:bold;} p.MsoHeading9, li.MsoHeading9, div.MsoHeading9 {margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; page-break-after:avoid; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; font-weight:bold;} p.MsoToc1, li.MsoToc1, div.MsoToc1 {margin-top:9.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:2.0cm; text-align:justify; text-indent:-2.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; text-transform:uppercase;} p.MsoToc2, li.MsoToc2, div.MsoToc2 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:2.0cm; margin-bottom:.0001pt; text-indent:-2.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc3, li.MsoToc3, div.MsoToc3 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:2.0cm; text-align:justify; text-indent:-2.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc4, li.MsoToc4, div.MsoToc4 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:2.0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:-2.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc5, li.MsoToc5, div.MsoToc5 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:2.0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-indent:-2.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc6, li.MsoToc6, div.MsoToc6 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:50.0pt; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc7, li.MsoToc7, div.MsoToc7 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:60.0pt; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc8, li.MsoToc8, div.MsoToc8 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:70.0pt; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoToc9, li.MsoToc9, div.MsoToc9 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:80.0pt; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:6.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:0cm; margin-bottom:.0001pt; line-height:12.0pt; mso-line-height-rule:exactly; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoCaption, li.MsoCaption, div.MsoCaption {margin-top:6.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:0cm; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; font-weight:bold;} p.MsoTof, li.MsoTof, div.MsoTof {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:24.0pt; text-align:justify; text-indent:-24.0pt; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} span.MsoFootnoteReference {position:relative; top:-3.0pt; mso-text-raise:3.0pt; vertical-align:super;} span.MsoPageNumber {font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoMacroText, li.MsoMacroText, div.MsoMacroText {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:10.0pt; font-family:"Courier New";} p.MsoList, li.MsoList, div.MsoList {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:14.15pt; text-align:justify; text-indent:-14.15pt; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoListNumber, li.MsoListNumber, div.MsoListNumber {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:1.0cm; text-align:justify; text-indent:-1.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoListNumber2, li.MsoListNumber2, div.MsoListNumber2 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:28.3pt; text-align:justify; text-indent:-14.15pt; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoListNumber3, li.MsoListNumber3, div.MsoListNumber3 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:46.3pt; text-align:justify; text-indent:-18.0pt; mso-list:l1 level1 lfo4; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoListNumber4, li.MsoListNumber4, div.MsoListNumber4 {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:60.45pt; text-align:justify; text-indent:-18.0pt; mso-list:l0 level1 lfo6; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.MsoTitle, li.MsoTitle, div.MsoTitle {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:0cm; text-align:center; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; text-transform:uppercase; font-weight:bold;} p.MsoSubtitle, li.MsoSubtitle, div.MsoSubtitle {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; text-align:center; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline;} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"Bobletekst Tegn"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma",sans-serif;} p.Brevtittel, li.Brevtittel, div.Brevtittel {mso-style-name:Brevtittel; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; text-transform:uppercase; font-weight:bold;} p.Innrykk1, li.Innrykk1, div.Innrykk1 {mso-style-name:Innrykk_1; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:1.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.Innrykk2, li.Innrykk2, div.Innrykk2 {mso-style-name:Innrykk_2; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:2.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.liste1, li.liste1, div.liste1 {mso-style-name:"liste 1"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:14.15pt; text-align:justify; text-indent:-14.15pt; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.Nummerliste1, li.Nummerliste1, div.Nummerliste1 {mso-style-name:Nummerliste_1; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; mso-list:l4 level1 lfo7; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.Nummerliste2, li.Nummerliste2, div.Nummerliste2 {mso-style-name:Nummerliste_2; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:1.0cm; text-align:justify; text-indent:-1.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.Nummerliste3, li.Nummerliste3, div.Nummerliste3 {mso-style-name:Nummerliste_3; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:1.0cm; text-align:justify; text-indent:-1.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.NummerNiv1, li.NummerNiv1, div.NummerNiv1 {mso-style-name:"NummerNivå 1"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:1.0cm; text-align:justify; text-indent:-1.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} p.Overskrift, li.Overskrift, div.Overskrift {mso-style-name:Overskrift; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:9.0pt; margin-left:0cm; font-size:13.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; text-transform:uppercase; font-weight:bold;} p.Vedlegg, li.Vedlegg, div.Vedlegg {mso-style-name:Vedlegg; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:6.0pt; margin-left:3.0cm; text-indent:-3.0cm; punctuation-wrap:simple; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;} span.BobletekstTegn {mso-style-name:"Bobletekst Tegn"; mso-style-link:Bobletekst; font-family:"Tahoma",sans-serif;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; font-size:10.0pt;} /* Page Definitions */ @page {mso-endnote-separator:url("cid:header.htm\@01D2E379.34158820") es; mso-endnote-continuation-separator:url("cid:header.htm\@01D2E379.34158820") ecs;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.9pt 70.9pt 70.9pt 70.9pt; mso-footer:url("cid:header.htm\@01D2E379.34158820") f1;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:-131; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:1064992990;} @list l0:level1 {mso-level-style-link:"Nummerert liste 4"; mso-level-tab-stop:60.45pt; mso-level-number-position:left; margin-left:60.45pt; text-indent:-18.0pt;} @list l1 {mso-list-id:-130; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-1453154072;} @list l1:level1 {mso-level-style-link:"Nummerert liste 3"; mso-level-tab-stop:46.3pt; mso-level-number-position:left; margin-left:46.3pt; text-indent:-18.0pt;} @list l2 {mso-list-id:-129; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-531704780;} @list l2:level1 {mso-level-tab-stop:32.15pt; mso-level-number-position:left; margin-left:32.15pt; text-indent:-18.0pt;} @list l3 {mso-list-id:-120; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-81369292;} @list l3:level1 {mso-level-tab-stop:18.0pt; mso-level-number-position:left; margin-left:18.0pt; text-indent:-18.0pt;} @list l4 {mso-list-id:1370103147; mso-list-type:simple; mso-list-template-ids:-871049152;} @list l4:level1 {mso-level-style-link:Nummerliste_1; mso-level-tab-stop:0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm;} @list l5 {mso-list-id:1524514165; mso-list-template-ids:-337453394;} @list l5:level1 {mso-level-reset-level:level1; mso-level-style-link:"Overskrift 1"; mso-level-tab-stop:1.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New (W1)",serif; mso-hansi-font-family:"Times New \(W1\)"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-font-weight:bold; mso-ansi-font-style:normal;} @list l5:level2 {mso-level-style-link:"Overskrift 2"; mso-level-text:"%1\.%2"; mso-level-tab-stop:1.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New (W1)",serif; mso-hansi-font-family:"Times New \(W1\)"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-font-weight:bold; mso-ansi-font-style:normal;} @list l5:level3 {mso-level-style-link:"Overskrift 3"; mso-level-text:"%1\.%2\.%3"; mso-level-tab-stop:1.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:1.0cm; text-indent:-1.0cm; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ansi-font-weight:bold; mso-ansi-font-style:normal;} @list l5:level4 {mso-level-style-link:"Overskrift 4"; mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4"; mso-level-tab-stop:2.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New (W1)",serif; mso-hansi-font-family:"Times New \(W1\)"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-font-weight:bold; mso-ansi-font-style:normal;} @list l5:level5 {mso-level-style-link:"Overskrift 5"; mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5"; mso-level-tab-stop:2.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm; mso-ansi-font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-ansi-font-weight:bold; mso-ansi-font-style:normal;} @list l5:level6 {mso-level-style-link:"Overskrift 6"; mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\."; mso-level-tab-stop:2.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm;} @list l5:level7 {mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\."; mso-level-tab-stop:2.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm;} @list l5:level8 {mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\."; mso-level-tab-stop:2.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm;} @list l5:level9 {mso-level-text:"%1\.%2\.%3\.%4\.%5\.%6\.%7\.%8\.%9\."; mso-level-tab-stop:2.0cm; mso-level-number-position:left; margin-left:2.0cm; text-indent:-2.0cm;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;}

– Kasirye tar dommen til etterretning og vil sammen med sin advokat vurdere om det er grunnlag for å anke innen ankefristen 21. juni, opplyser advokat Johnsen.

Kasirye fikk meldonium da hun ble akutt malariasyk under et opphold i Uganda.