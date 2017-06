Fotball-Europa snuser på Trondsen

Klubblaget Sarpsborg 08 har lenge merket interessen for 22-åringen som har imponert i Eliteserien i vårsesongen. Allerede i fjor ble det avslått tre bud fra nederlandsk æresdivisjon.

– De budene var for lave. Vi er i en situasjon som gjør at vi ikke må selge ham, men vi må ha et salg i ny og ne. Prisen må være riktig, sier sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg til NTB.

Et titalls klubber fra forskjellige europeiske ligaer har vist interesse for Trondsen, men per nå ligger det ikke noe konkret bud på bordet. En landskamp kan bidra til å løfte interessen ytterligere.

– For Anders finnes det vel ikke noe bedre tidspunkt enn nå. Tiden er inne for ham til å røre på seg dersom det rette budet kommer. Gjør det ikke det, er det bare å jobbe videre. Sarpsborg er fortsatt et fint sted for å utvikle seg, sier Berntsen.

Ett steg opp

Selv nevner Trondsen nederlandsk eller belgisk liga som aktuelt dersom han skal flytte på seg.

– Det handler jo om å ikke ta et for høyt steg. Nederland eller Belgia er et fint steg for norske fotballspillere å ta. Det er et høyere nivå, men samtidig ikke for høyt, sier han til NTB.

Trondsen hevder han ikke tenker så mye på interessen fra utlandet, men innrømmer at det er litt gøy å bli lagt merke til.

– Det er vel dere i mediene som hausser det opp litt. Så lenge det ikke er noe konkret, tenker jeg ikke så mye på det. Det er langt fra forespørsler til at det virkelig skjer noe.

Spilletid viktigst

Det samme minner sportssjef Berntsen om. Og en overgang skal passe både klubb og spiller.

– For meg – i min alder – er spilletid det viktigste. Det er noe jeg må se på om det skulle komme noe konkret. Spilletid er førsteprioritet, sier Trondsen om et eventuelt klubbvalg.

Den tidligere Stabæk-spilleren forhaster seg ikke.

– Jeg er ikke så opptatt av at det må skje noe i sommer, men etter hvert er det fint å få prøve seg. Så får vi se når den tid kommer. Jeg føler meg klar, men det er ikke noe jeg stresser med, sier han.

Betyr mye

Aller først er det landslaget som gjelder. Et drøyt år er gått siden A-landslagsdebuten under Per-Mathias Høgmo mot Portugal. Da spilte Trondsen venstreback, men det er sentralt på midtbanen han vil spille.

– Det er der jeg er tatt ut, og det er vel der jeg er best for øyeblikket. Men jeg hadde sagt ja til å spille back igjen, det var kjempemoro å få være med (mot Portugal) og få med seg den erfaringen.

– Du hadde stått i mål også, om det var der muligheten kom?

– Ja, hvis jeg hadde fått en landslagsplass der, så hadde jeg nok gjort det. Men heldigvis er det bedre keepere i Norge, smiler Trondsen.

(©NTB)