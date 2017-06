Lagerbäcks stolte øyeblikk glapp

Mohamed Elyounoussis volley rett før pause så lenge ut til å være nok for et norsk lag som ga gjestene få muligheter og nesten holdt nullen for første gang på 11 kamper. Mats Møller Dæhli og Bjørn Maars Johnsen hadde to store sjanser til å gi Norge ytterligere scoringer, og Ohi Omoijuanfo var også nær mål i debuten, men for sjuende gang på rad måtte Norge gå av banen uten seier etter en hjemmekamp mot Sverige.

Ikke siden Tom Lund ble matchvinner for nesten 35 år siden har Norge slått svenskene på Ullevaal.

– Det er litt surt av vi slipper inn et mål mot slutten, men jeg synes vi lever opp til den standarden vi viste mot Tsjekkia, sa landslagssjef Lars Lagerbäck til TV Norge etter kampslutt.

– Vi har fått en god del svar og fått testet mange spillere, så alt i alt er jeg fornøyd med det vi har fått ut av denne samlingen, tilføyde han.

Even Hovland mistet markeringen på innbytter Samuel Armenteros på et hjørnespark fra kaptein Sebastian Larsson i det 81. minutt, og dermed glapp seieren for Norge.

Et norsk lag med mye å bevise sto ellers fram i duellene, tok luven av et eksperimentbetont svensk lag og så ut til å skulle gi Lagerbäck og norsk fotball en etterlengtet opptur.

Selv om Sverige allerede hadde fått sitt utbytte fra junisamlingen med 2–1 over Frankrike i VM-kvalifiseringen, og byttet ut hele startelleveren, ville en seier over hjemlandet vært en fin fjær i hatten for Lagerbäck.

Bare nesten

I hans første kamp ble VM-håpet knust med en svak prestasjon i Belfast. I den neste kom det første målet, og en liten opptur med 1–1 mot Tsjekkia. Tirsdag var det første stolte øyeblikket veldig nær, men det ble bare nesten.

Første omgang gikk inn i sitt siste minutt da et langt norsk kast fra venstre ble stusset videre inn i feltet. Filip Helanders klareringsnikk falt ned rett innenfor 16-meterstreken, der Moi møtte den på hel volley og feide den inn i hjørnet.

Det var en fullt fortjent pauseledelse for et norsk lag som viste fram mye av det Lagerbäck har etterlyst. De norske var klart best i duellspillet og overtok initiativet i kampen ganske fullstendig etter at svenskene dominerte innledningsvis

Håvard Nordtveit og Even Hovland var kaptein i hver sin omgang og styrte et norsk forsvar som etter å ha sluppet inn mål i 10 kamper på rad holdt nullen i 80 minutter.

Fantastisk redning

Sverige må takke keeper Kristoffer Nordfeldt for at det ikke ble flere baklengsmål på Ullevaal. Refleksredningen hans på Mats Møller Dæhlis nikk fra kloss hold i det 64 minutt var fantastisk.

Norge var nærmest scoring også før 1-0-målet. I det 22. minutt skjøt Bjørn Maars Johnsen i steget fra 25 meter og tvang Nordfeldt til å strekke seg for å slå til corner. Enda nærmere var Norge i det 41. minutt, da en svak klarering av Sander Berges innlegg falt til Jonas Svensson. Han trakk på seg flere svensker og hælsparket til Johnsen, som skjøt mot hjørnet. Nordfeldt leverte en ny god redning, og Dæhli beinet returen over tomt mål.

I annen omgang ble Ohi taklet i skuddøyeblikket da han ble spilt gjennom av Dæhli, mens sistnevntes nikk på perfekt innlegg fra Svensson ble mirakuløst reddet av keeper.

Svenskene hadde noen få gode sjanser utover scoringen, og Ørjan Nyland så ut til å ha berget sjansen med en flott redning av Emil Krafths skudd i det 79. minutt.

Lagerbäcks lag var i paradis bare to minutter til.

(©NTB)