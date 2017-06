Stavanger Oilers hentet tidligere Lørenskog-duo

Løvlie kommer fra Lørenskog, mens Romano har vært et år i Odense Bulldogs etter at han spilte for Lørenskog i 2015/16-sesongen.

Også Stefan Espeland fra Lørenskog er en aktuell forsterkning for rogalendingene. Lørenskog er nemlig begjært konkurs og måtte permittere alle sine spillere.

– Det kan godt være at vi har kontaktet Espeland, sier Oilers-trener Pål Gulbrandsen med et lurt smil til RA.

Treneren vil ha inn ytterligere tre spillere før neste sesongs lag er komplett. Nylig forlenget Stavanger-klubben avtalen med Anders Tangen Henriksen.

(©NTB)