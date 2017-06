Bayern sikret seg Lyon-juvel

Med den prisen tangerer han sin nye klubbkamerat Javi Martínez som den dyreste spiller kjøpt av en bundesligaklubb.

Den tyske klubben meldte selv at Tolisso har signert en femårskontrakt etter å ha bestått legesjekken. Han har vært i Lyon siden han var 12 år gammel.

Tolisso, som debuterte for Frankrikes landslag i mars, hadde kontrakt med Lyon til 2020. Han scoret 14 mål i ulike turneringer forrige sesong.

– Vi er veldig fornøyd med at vi i hard konkurranse med klubber i andre land greide å sikre oss en slik ung og interessant spiller. Tolisso var Carlo Ancelottis fremste ønske for midtbanen vår, sa Bayern-formann Karl-Heinz Rummenigge.

Det er et rom å fylle på den midtbanen etter at Xabi Alonso la opp.

Franskmannen er Bayern Münchens klart dyreste kjøp så langt i sommer, etter at Niklas Sule ble hentet fra Hoffenheim for 20 millioner euro og franske Kingsley Comans overgang fra Juventus ble gjort permanent for 21 millioner euro.

