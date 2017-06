Carlsen fortsatt uten seier i Norway Chess

Heller ikke på det sjuende forsøket i turneringen ble det full pott for Carlsen. Med svarte brikker gikk han på sitt annet tap i turneringen.

– Dette har vært et mareritt av en turnering for Carlsen, sa TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum da det så som mørkest ut mot slutten av partiet.

Carlsen forlot stedet uten å si noe til pressen etter at tapet var et faktum. Kramnik derimot var langt mer talevillig.

– Jeg følte jeg hadde kontroll hele veien. Jeg fikk en god start og bestemte meg for å spille skarpt, sa den tidligere verdensmesteren til TV 2.

Han påpekte at Magnus Carlsen tydeligvis ikke er i form.

– Men jeg er sikker på at han kommer sterkt tilbake, sa Kramnik.

Langt parti

Selve partiet varte i overkant av tre timer. Etter den første timen mente Carlsens sekundant Petter Heine Nilsen at hvitt lå en anelse bedre an enn svart, selv om datamaskinene mente det så veldig jevnt ut.

– En spennende stilling. De spiller italiensk, som Magnus har god erfaring med, sa Heine Nilsen til TV 2. Han håpet Carlsen ville være tålmodig og gå for et langt parti.

En time senere var stillingen tilnærmet lik. Verken Kramnik eller Carlsen hadde da skaffet seg noe overtak, selv om nordmannen hadde brukt langt mer tid enn sin russiske motstander.

Ga opp

Etter to og en halv times spill hadde russeren Carlsen i kne. Verdensmesteren så etter løsninger, men motstanderens overtak ble til slutt så sterkt at Carlsen etter tre timer og 16 minutters spill ga opp og takket for kampen.

Magnus Carlsens neste mulighet for seier er torsdag. Da møter han Sergej Karjakin, hans VM-utfordrer fra i fjor.

