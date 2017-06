Fotball: De Biasi gir seg som Albania-sjef

– Jeg har tenkt over det lenge, og jeg vil opplyse at jeg ikke lenger er trener for vårt landslag, sa den 60 år gamle De Biasi.

De Biasi førte Albania til EM-sluttspillet i Frankrike i fjor. Laget ble utslått i gruppespillet, men fikk en heltemottakelse i hjemlandet etter blant annet å ha slått Romania 1-0.

Suksessen førte til at De Biasi ble tilbudt albansk statsborgerskap og takket ja.

Blant hans øvrige meritter som albansk landslagssjef er blant annet 1-0-seieren over Norge i VM-kvalifiseringskamp på Ullevaal i 2013.

Albania slo Israel med sterke 3-0 på bortebane i helgen, men det ble siste kamp med De Biasi på trenerbenken.

Albania holder tredjeplassen i VM-kvalifiseringsgruppe G. Laget er ni poeng bak Spania og sju bak Italia. Det skal derfor mye til for å ta seg til VM i Russland neste sommer.

Israel, Makedonia og Liechtenstein er også med i gruppen.

