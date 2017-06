U21-gutta mister trolig poeng etter NFF-blemme

Det er svært dårlig nytt for Norge med tanke på et mulig avansement fra den pågående EM-kvalifiseringen.

– Dette er synd og trist. Det er trolig snakk om en gyllen årgang og et trangt nåløye, sier U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud til NTB.

Celtic-spilleren Ajer hadde pådratt seg to gule kort og ble utvist i EM-kvalifiseringskampen for G19-lag mot Spania 29. mars. Reglene er slik at du må sone første kamp på samme nivå, eller på nivået over.

Ajer har ikke spilt landskamp i etterkant og skulle følgelig aldri spilt EM-kvalifiseringskampen mot Kosovo på mandag. U21-landslaget vil sannsynligvis bli fratatt poengene for Kosovo-seieren, der Ajer scoret 2-0-målet.

Stilte spørsmål

19-åringen skal selv ha spurt støtteapparatet i etterkant av utvisningen om den ville ha konsekvenser for den kommende U21-kampen. Svaret han fikk, var "nei".

– Jeg fikk vite litt om det av Kristoffer i dag, at han hadde spurt om hvorvidt det røde kortet ville få konsekvenser, sier Smerud.

– Dette er vi nettopp gjort kjent med, men det klart at svaret han fikk var feil. Utover det har jeg ikke lyst til å gå inn på dette, for vi må ta det internt. Så får vi bruke det som en vei framover til å lage enda bedre rutiner for å unngå dette i framtiden, sier Alf Hansen, direktør i sportsavdelingen i NFF.

– Skal ikke skje

Hansen sier at det øverste ansvaret for blemmen er hans. Det er hans oppgave at rutinene følges. Ekstra ille er det at dette skjedde helt i starten for U21-lagets kvalifisering.

– Våre rutiner burde fanget opp at Ajer ikke var spilleklar. Det skjedde ikke. I en profesjonell organisasjon skal ikke slike glipper forekomme. Nå vil vi foreta en grundig gjennomgang internt, sier Hansen.

Han skjønner at NFF-glippen kan oppfattes som amatørmessig.

– For det første vil jeg si at vi har en veldig profesjonell stab. Men det er klart vi har forståelse for at man setter merkelappen "amatørmessig" på en slik hendelse.

Skuffet

Landslagstrener Smerud er skuffet på spillernes og støtteapparatets vegne. Han forteller at han har snakket med Ajer og Iver Fossum, og at han har sendt en videomelding til hele laget.

– Først og fremst føler jeg med både spillere og støtteapparat som la ned en fantastisk innsats inn mot denne kampen. Dessverre skjer uforutsette ting og menneskelige feil, og det gjelder å forholde seg konstruktivt til det.

– Forutsetningene er endret, men vi gir ikke opp. Gruppeseieren blir tøff å ta, og den realistiske målsettingen nå er å kapre en plass i playoff. I den forbindelse – gitt at Kosovo ender sist i gruppa – så strykes både det resultatet vi fikk opprinnelig og det vi nå sannsynligvis får, sier Smerud.

Trodde han kunne spille

I en pressemelding fra NFF sier Ajer at han ikke var klar over soningsreglene.

– Når jeg blir tatt ut til en tropp, så forventer jeg at jeg er spilleberettiget til kampen. Jeg antok at utvisningen mot Spania skulle sones på G19-nivå siden jeg var tatt ut. Dette er utrolig surt, spesielt når vi gjorde en så god kamp mot Kosovo. Men det er ikke noe å gjøre med dette nå. Det eneste svaret vi kan gi er å plukke trepoengere i kampene som kommer, sier han.

Norge sender sin forklaring til Det europeiske fotballforbundet (UEFA), og deretter avgjør UEFA hva konsekvensen blir.