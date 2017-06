Datterens skoleavslutning stanset Mickelsons US Open-deltakelse

Det er første gang Mickelson går glipp av majorturneringen siden han ikke klarte å kvalifisere seg i 1993.

Amerikaneren har aldri klart å vinne US Open, men har kommet på annenplass hele seks ganger.

Det var meldt fare for storm over Erin Hills-banen i Wisconsin, og Mickelson hadde håpet på at det skulle utsette turneringen slik at han kunne spille. Men slik ble det ikke.

US Open startet i solskinn torsdag, og 46-åringen måtte dermed innse at datterens skoleavslutning i California holdt ham unna deltakelse. Mexicaneren Roberto Diaz tar Mickelsons plass i turneringen.

