Redknapp vil hente Terry til Birmingham

Terry ga seg i Chelsea i vår etter 19 sesonger i A-troppen. 36-åringen har ikke bestemt seg for å legge opp, og Redknapps Birmingham er blant dem som ønsker å hente midtstopperen.

– Han er en fantastisk kaptein og leder. Vi har gitt ham et godt tilbud, det beste vi kunne. Nå er det opp til John, men vi ville elsket å få ham til Birmingham, sier Redknapp til Talksport radio.

Managerveteranen skal prøve å få Birmingham opp igjen til Premier League etter en tung periode under Gianfranco Zola. Sist sesong havnet klubben to poeng over nedrykk i mesterskapsserien (nivå to).

